Любовный гороскоп по знакам Зодиака на 2021 год белого металлического Быка

Год Быка может принести немало перемен в различные сферы жизнедеятельности каждого из нас. Разобраться в том, что ожидает нас на любовном поприще, поможет гороскоп любви по знакам Зодиака.

Год Быка может принести немало перемен в различные сферы жизнедеятельности каждого из нас

Наступающий 2021 год особенно интересен астрологам тем, что в этом году соприкоснутся орбиты таких крупных планет как Сатурн и Юпитер. Последний раз это явление наблюдалось еще в 2001 году, ровно 20 лет назад. Ученые неоднократно убеждались в том, что «слияние» этих планет оказывает сильнейшее влияние на судьбу всего человечества и каждого отдельного человека. Год Быка может принести немало перемен в различные сферы жизнедеятельности каждого из нас. Разобраться в том, что ожидает нас на любовном поприще, поможет гороскоп любви по знакам Зодиака на 2021 год Быка.

Овен (21.03 – 19.04)

Любовный гороскоп для Овна на 2021 год предрекает положительные изменения на личном фронте. Приготовьтесь узнать, что такое настоящая любовь. Не отказывайтесь от желания вывести отношения на новый уровень, создать семью, завести детей. Есть только одно «Но». Для того чтоб все сложилось максимально удачно, придется пересмотреть свои взгляды на отношения и на партнера, поскольку в год Быка не стоит настаивать на том, что все должно быть только по-вашему. Пора стать немного уступчивее и научиться идти на компромисс. Особенно удачным и счастливым 2021 год может стать для мужчин Овнов. Не упустите возможность взглянуть на любовные отношения под другим углом. Вы, наконец, осознаете всю ценность любви и серьезных отношений. Не исключено, что в грядущем году вас ожидает судьбоносное знакомство, которое навсегда перевернет ваше представление о любви и об отношениях с дамами.

Телец (20.04 – 20.05)

Гороскоп любви для Тельца на 2021 год предрекает насыщенную личную жизнь. Приготовьтесь к новому этапу в жизни и к новой любви. Стартом для глобальных перемен в отношениях с противоположным полом может стать ваше стремление измениться, прежде всего, внешне. Что это будет, похудение, спортзал, новая прическа или новый имидж, знаете только вы, но став красивее внешне, вы добавите себе и внутренней уверенности. Не отказывайте себе в удовольствии пофлиртовать. Будьте готовы к тому, что во время летнего отдыха вас ждет приятное любовные приключение. Некоторым Тельцам в год Быка повезет еще больше. Роман с человеком из другого города или страны, наполненный страстью и романтикой, вполне может перерасти в по-настоящему серьезные отношения.

Близнецы (21.05 – 21.06)

Любовный гороскоп для знака Близнецы на 2021 год пророчит немало интересных приключений на любовном фронте. Приготовьтесь испытать настоящие душевные терзания и муки совести, поскольку именно к этому могут привести поиски новых впечатлений и ощущений. Не все головокружительные романы принесут желаемые плоды, но в конечном итоге год Быка может помочь вам обрести настоящее счастье. Главное, не стать одним из участников любовного треугольника. Такая расстановка сил для вас не выгодна и бесперспективна, тем более такая история может привести к глубокому разочарованию, болезненному расставанию и депрессии.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп любви для Рака на 2021 год предрекает немало важных событий в личной жизни. В год Быка эмоциональное напряжение будет на пределе. Будьте готовы к проявлению недовольства со стороны избранника. Приступы ревности или агрессии партнера указывают на кризис в отношениях. Семейным Ракам стоит больше внимания уделять супругу и его пожеланиям для того, чтоб восстановить гармонию и вернуть взаимопонимание в общение с любимым. А вот влюбленным Ракам в год Быка повезет больше всех. Если вы уверенны в своих чувствах, не бойтесь и смело создавайте семью в этом году, поскольку Бык – истинный хранитель семейных ценностей. Одиноким подопечным этого знака Зодиака стоит еще раз пересмотреть свои взгляды на любовные отношения и брак, а также четко определиться с тем, какими качествами должен обладать ваш идеальный партнер. Возможно, тогда и вы сможете найти свое счастье.

Лев (23.07 – 22.08)

Любовный гороскоп для знака Лев на 2021 год предрекает кардинальные перемены в личной жизни. Будьте готовы к тому, что за счастье придется бороться, причем с самими собой. Несерьезное отношение к любовным отношениям, частая смена партнеров и дикое желание блистать и всем нравиться мешают создать по-настоящему крепкую и счастливую семью. Постарайтесь принять тот факт, что гармония в отношениях зависит от умения заботиться о другом человеке, защищать его, прислушиваться к его мнению. Только переосмыслив свое отношение к семейным ценностям, вы сможете достичь желаемых результатов. Важно научиться ценить партнера и прислушиваться к его мнению. Постарайтесь достойно пройти этот путь перемен, иначе рискуете наделать кучу ошибок и необдуманных поступков, ценой которых могут стать боль, разочарование и одиночество.

Дева (23.08 – 22.09)

В год Быка гороскоп любви для Девы на 2021 год пророчит одиноким сердцам настолько яркую и насыщенную личную жизнь, что обычно сдержанные и ответственные представители этого зодиакального знака будут всецело поглощены своими чувствами и романическими отношениями, отодвинув на задний план другие сферы деятельности. Май и Сентябрь – это месяцы, в которые шансов построить счастливые и крепкие отношения будет больше всего. Не бойтесь сделать первый шаг и проявить инициативу. Эти отношения помогут вам обрести уверенность в себе и осознать, насколько важную роль в жизни играет любовь. Однако у Дев, состоящих в браке, в 2021 году могут возникнуть серьезные разногласия в отношениях с партнерами на почве финансовых проблем. Нет смысла искать виноватых. Наоборот, постарайтесь объединить усилия и справиться с этими жизненными трудностями вместе.

Весы (23.09 – 22.10)

Любовный гороскоп для знака Весы на 2021 год предрекает возможные любовные разочарования, но отчаиваться не стоит. Любовь непременно настигнет вас только не в первой половине года Быка, а во второй. Возможно, в конце лета или в начале осени вас ждет судьбоносное знакомство, которое кардинально изменит вашу жизнь, озарив ее светом любви и счастья. Не менее удачливым этот год будет и для семейных Весов. Не упустите возможность вернуть романтику и страсть в супружеские отношения, для этого постарайтесь больше времени проводить наедине с партнером.

Скорпион (23.10 – 21.11)

Гороскоп любви для Скорпиона на 2021 год пророчит невероятные любовные приключения и частую смену партнеров, основанную на желании выбрать лучшего из лучших. Остепенитесь! В попытках найти идеального по всем критериям избранника, вы можете упустить настоящую любовь, человека, предназначенного судьбой. Пора смириться с тем, что людей без недостатков не бывает. Главное, научиться ценить достоинства второй половинки и мириться с ее недостатками. В год Металлического Быка семейных Скорпионов ожидает множество приятных поездок и путешествий вместе со второй половинкой. Наслаждайтесь общением друг с другом, пока можете, поскольку уже в 2021 году вы можете стать молодыми родителями.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Любовный гороскоп для знака Стрелец на 2021 год предрекает серьезные проблемы и возможные перемены в личной жизни. Как семейных, так и влюбленных представителей этого знака Зодиака. Будьте готовы к тому, что взаимные претензии, обиды и непонимание могут привести к разрыву отношений. Сильным и выносливым подопечным этого знака Зодиака, решившим бороться за сохранение семьи, придется преодолеть немало препятствий на пути к примирению. А вот одиноким Стрельцам повезет гораздо больше. Возможно, вы познакомитесь с человеком, предназначенным вам самой судьбой. Однако насколько серьезными окажутся ваши отношения, зависит только от вас.

Козерог (22.12 – 19.01)

Гороскоп любви для Козерога на 2021 год пророчит и горькие разочарования, и приятные знакомства, и новые чувства. В год Быка нужно внимательнее относиться, как к своим чувствам, так и к переживаниям партнера. Не дайте мимолетной обиде разрушить то, что строилось годами. Попытки найти утешение в объятиях бывшего партнера ни к чему хорошему не приведет. Держитесь за то, что у вас есть. Постарайтесь наладить отношения с избранником, если не хотите потом жалеть о неправильном выборе всю жизнь. В этом году семейным подопечным этого знака Зодиака стоит больше сил вкладывать в образование, развитие и воспитание детишек.

Водолей (20.01 – 18.02)

Любовный гороскоп для Водолея на 2021 год предрекает массу интересных знакомств, однако далеко не все подопечные этого знака Зодиака к ним готовы. Не исключено, что излишняя независимость, категоричность и самостоятельность просто мешают вам обрести настоящее счастье. Откройте душу и сердце, чтоб настоящая любовь не прошла мимо. Семейным Водолеям, стоит стать чуточку мягче, добрее и деликатнее по отношению к супругу, иначе рано или поздно обида партнера окончательно разрушит семью. Год Быка подарит кучу поклонников одиноким женщинам знака Водолей. Приготовьтесь к интересным знакомствам и переменам в жизни. Главное, что все они окажутся положительными.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп любви для знака Рыбы на 2021 год пророчит достаточно непростое положение дел на любовном фронте. Постарайтесь быть честными и искренними в отношениях с избранником. Ложь и обман могут разрушить семью и привести к горькому разочарованию. Вторая половина 2021 года может стать периодом настоящего счастья в отношениях, а может, наоборот, привести к разрыву. Все зависит от вашей способности дарить любовь. В год Быка постарайтесь как можно быстрее расставить жизненные приоритеты и понять для себя, чего вы хотите от отношений. Тогда достичь желаемого будет проще и быстрее, а личная жизнь обретет новый смысл.

Источник: namedb.ru