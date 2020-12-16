Что точно нельзя дарить на Новый 2021 год белого металлического Быка

Первое и самое главное, что нужно помнить, выбирая подарок любимому человеку или кому-то из получателей подарка, это то, что Белый Металлический Бык не любит ярких цветов.

Не за горами новый Год 2021, год Белого Металлического Быка, праздник, которого многие ждут

Не за горами новый Год 2021, год Белого Металлического Быка, праздник, которого многие ждут, как манны небесной, ведь наконец-то закончится високосный год, принесший много проблем не только каждому отдельному человеку, но и всему миру в целом. Но суть не в этом… Суть в том, что встречать Новый год нужно так, чтоб была возможность достойно проводить уходящий год, и достойно встретить новый с его животным символом. А какой животный символ у 2021 года? Правильно – Бык! А значит, его нужно достойно встретить, задобрить, чтоб он был в следующем году максимально снисходительным. И как же это сделать? Естественно, через соблюдение традиций, в том числе, касающихся и подарков.

И далее мы как раз-таки и поговорим о том, какие подарки стоит дарить в 2021 Новом Году, и главное о том, какие подарки в Новый год 2021 ни в коем случае нельзя дарить…

Бык не одобрит: Что нельзя дарить в Новый год 2021 – год Быка?

На самом деле сам Белый Металлический Бык не слишком уж и привередлив. Есть всего два основных запрета, о которым нам стало известно накануне, и далее, вы о них как раз-таки и узнаете…

— Ничего красного или оранжевого

Первое и самое главное, что нужно помнить, выбирая подарок любимому человеку или кому-то из получателей подарка, это то, что Белый Металлический Бык не любит ярких цветов. Он обожает серебристое, металлическое, белое, серое, коричневое, в конце концов. Но ни в коем случае не дарите подарков ярких цветов, особенно красного или оранжевого. Более того, постарайтесь, чтоб даже подарочная обертка не была ни оранжевой, ни красной. Эти цвета могут вызвать негатив, агрессию в отношении вас и получателя подарка. пусть лучше будет побольше серебра и металла, блестящих серых элементов – это Бык примет куда более положительно.

— Никаких бесполезных предметов, безделушек…

Белый металлический Бык очень привередлив в плане пользы, он не любит бесполезных действий, и вообще, жаждет, чтоб все приносило пользу. Он не потерпит бесполезных безделушек, которыми у нас принято задаривать близких и друзей. Постарайтесь не дарить подарков, которые не принесут никакой пользы. Бесполезные безделушки, приколы, смешные подарки, от которых нет никакой пользы, кроме смеха – на все это символ 2021 года может отреагировать крайне негативно. И это, в свою очередь, негативно отразится и на вас, и на получателе подарка.

— Никакой экзотики

Многие сегодня дарят своим близким и родным, друзьям и родственникам какую-нибудь экзотику, привезенную из заграницы, к примеру. Но Бык всего этого не любит. Ему не нужна экзотика, деликатесы, все диковинное или необычное. Он предпочитает все оригинальное, стандартное, обыкновенное, в конце концов. Учитывайте это. Может агрессивно ко всему этому он и не отнесется, но и хорошо на все это он тоже не отреагирует. А вам ведь нужно задобрить его, верно?

Что еще нельзя дарить на Новый 2021 год?

Есть еще и множество различных подарков, которые также нельзя дарить на Новый Год, и не только в случае 2021 года. И по большей части все это связано с многолетними традициями и приметами…

Часы – если верить суевериям, то предмет, который может отсчитывать время, является эдаким «вором времени», а, следовательно, может украсть и время жизни. Кроме того, часы, если верить суевериям, могут негативно повлиять и на отношения между двумя людьми. В идеале, если уже решили подарить часы, попросите у получателя купить их у вас за символическую плату в виде пары монет.

Полотенце – это обрядовый предмет, и он используется не только на крестины ребенка и свадебную церемонию, но также и в похоронной процессии. Именно из-за последнего полотенце и не рекомендуется дарить на Новый год. В случае же, если подарок уже имеется, придется прибегнуть к методу «монеток», как в предыдущем случае.

Зеркало – считается, что оно может высосать из человека часть его души. Издавна, с первых дней появления зеркал, их отнесли к предметам, символизирующим темные силы. Считалось, что зеркало отображает все бездушное, а значит, может «высосать» душу из того, кто ищет в нем свое отражение. Все это, конечно, лишь суеверие, но как бы не так…

Тапки (тапочки) – в прошлом умершим готовили саван, одеяло и как таковые тапочки. В конечном итоге, эта традиция так сильно въелась, что люди начали относить ее ко всему без исключения. Теперь же даже просто дарить на Новый год или какое-то другое событие тапочки, считается плохой приметой.

Свечи – этот подарок сегодня довольно распространен, тем более, что в сувенирных магазинах полным-полно декоративных свечей, представленных самыми разными видами, формами, образами, и не только. Но издавна принято за свечу чем-то благодарить взамен. В противном случае, лиха не избежать.

Ну и конечно же, существует еще много предметов из разряда «запретных к дарованию», но их случаи можно и оспорить. Как минимум, постарайтесь хотя бы не дарить того, что перечислено выше.

Источник: namedb.ru