Что точно нельзя дарить на Новый 2021 год белого металлического Быка

Не за горами новый Год 2021, год Белого Металлического Быка, праздник, которого многие ждут, как манны небесной, ведь наконец-то закончится високосный год, принесший много проблем не только каждому отдельному человеку, но и всему миру в целом. Но суть не в этом… Суть в том, что встречать Новый год нужно так, чтоб была возможность достойно проводить уходящий год, и достойно встретить новый с его животным символом. А какой животный символ у 2021 года? Правильно – Бык! А значит, его нужно достойно встретить, задобрить, чтоб он был в следующем году максимально снисходительным. И как же это сделать? Естественно, через соблюдение традиций, в том числе, касающихся и подарков.
И далее мы как раз-таки и поговорим о том, какие подарки стоит дарить в 2021 Новом Году, и главное о том, какие подарки в Новый год 2021 ни в коем случае нельзя дарить…
Бык не одобрит: Что нельзя дарить в Новый год 2021 – год Быка?
На самом деле сам Белый Металлический Бык не слишком уж и привередлив. Есть всего два основных запрета, о которым нам стало известно накануне, и далее, вы о них как раз-таки и узнаете…
— Ничего красного или оранжевого
Первое и самое главное, что нужно помнить, выбирая подарок любимому человеку или кому-то из получателей подарка, это то, что Белый Металлический Бык не любит ярких цветов. Он обожает серебристое, металлическое, белое, серое, коричневое, в конце концов. Но ни в коем случае не дарите подарков ярких цветов, особенно красного или оранжевого. Более того, постарайтесь, чтоб даже подарочная обертка не была ни оранжевой, ни красной. Эти цвета могут вызвать негатив, агрессию в отношении вас и получателя подарка. пусть лучше будет побольше серебра и металла, блестящих серых элементов – это Бык примет куда более положительно.
— Никаких бесполезных предметов, безделушек…
Белый металлический Бык очень привередлив в плане пользы, он не любит бесполезных действий, и вообще, жаждет, чтоб все приносило пользу. Он не потерпит бесполезных безделушек, которыми у нас принято задаривать близких и друзей. Постарайтесь не дарить подарков, которые не принесут никакой пользы. Бесполезные безделушки, приколы, смешные подарки, от которых нет никакой пользы, кроме смеха – на все это символ 2021 года может отреагировать крайне негативно. И это, в свою очередь, негативно отразится и на вас, и на получателе подарка.
— Никакой экзотики
Многие сегодня дарят своим близким и родным, друзьям и родственникам какую-нибудь экзотику, привезенную из заграницы, к примеру. Но Бык всего этого не любит. Ему не нужна экзотика, деликатесы, все диковинное или необычное. Он предпочитает все оригинальное, стандартное, обыкновенное, в конце концов. Учитывайте это. Может агрессивно ко всему этому он и не отнесется, но и хорошо на все это он тоже не отреагирует. А вам ведь нужно задобрить его, верно?
Что еще нельзя дарить на Новый 2021 год?
Есть еще и множество различных подарков, которые также нельзя дарить на Новый Год, и не только в случае 2021 года. И по большей части все это связано с многолетними традициями и приметами…
Часы – если верить суевериям, то предмет, который может отсчитывать время, является эдаким «вором времени», а, следовательно, может украсть и время жизни. Кроме того, часы, если верить суевериям, могут негативно повлиять и на отношения между двумя людьми. В идеале, если уже решили подарить часы, попросите у получателя купить их у вас за символическую плату в виде пары монет.
Полотенце – это обрядовый предмет, и он используется не только на крестины ребенка и свадебную церемонию, но также и в похоронной процессии. Именно из-за последнего полотенце и не рекомендуется дарить на Новый год. В случае же, если подарок уже имеется, придется прибегнуть к методу «монеток», как в предыдущем случае.
Зеркало – считается, что оно может высосать из человека часть его души. Издавна, с первых дней появления зеркал, их отнесли к предметам, символизирующим темные силы. Считалось, что зеркало отображает все бездушное, а значит, может «высосать» душу из того, кто ищет в нем свое отражение. Все это, конечно, лишь суеверие, но как бы не так…
Тапки (тапочки) – в прошлом умершим готовили саван, одеяло и как таковые тапочки. В конечном итоге, эта традиция так сильно въелась, что люди начали относить ее ко всему без исключения. Теперь же даже просто дарить на Новый год или какое-то другое событие тапочки, считается плохой приметой.
Свечи – этот подарок сегодня довольно распространен, тем более, что в сувенирных магазинах полным-полно декоративных свечей, представленных самыми разными видами, формами, образами, и не только. Но издавна принято за свечу чем-то благодарить взамен. В противном случае, лиха не избежать.
Ну и конечно же, существует еще много предметов из разряда «запретных к дарованию», но их случаи можно и оспорить. Как минимум, постарайтесь хотя бы не дарить того, что перечислено выше.
Источник: namedb.ru