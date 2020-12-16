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Деньги / Общество

Басков рассказал, что вынудило его просить МРОТ у государства

09:50 16.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Артиста, уже давно "вскрыл кубышку" со сбережениями.

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О проблемах с финансами из-за пандемии коронавируса заявляли многие российские артисты

Певец Николай Басков рассказал в эфире НТВ, почему во время пандемии COVID-19 обратился за помощью к государству.
По словам артиста, он уже давно "вскрыл кубышку" со сбережениями.

"Представляете, у нас нету концертов или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. Это, на самом деле, крупные суммы денег, потому что у меня работают 38 человек. У кого-то ипотека, у кого-то квартира, семьи, дети", — заявил Басков.

О проблемах с финансами из-за пандемии коронавируса заявляли многие российские артисты. Так, шоумен и бодибилдер Сергей Глушко весной пожаловался на то, что пандемия ударила по доходам его семьи. Кроме того, юмористка Елена Воробей предложила артистам давать льготы на продукты. О финансовых проблемах музыкантов неоднократно рассказывал и продюсер Иосиф Пригожин.

Источник: ria.ru

COVID-19 мрот певец просит помощь Николай Басков Иосиф Пригожин Сергей Глушко НТВ
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