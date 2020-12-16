Карта желаний на 2021 год: Благоприятные дни по лунному календарю и как правильно сделать, чтобы все сбывалось

Астрологи рассказали, когда нужно создавать карту желаний на 2021 год

Астрологи рассказали, когда нужно создавать карту желаний на 2021 год. Понадобится она тем, кто любит строить долгосрочные планы, и после не ленится делать шаги к их реализации. Подробная визуализация мечты поможет ее скорейшему исполнению.

Что такое карта желаний и как она работает

Карта желаний – это максимально подробный визуальный план будущего каждого человека. На листе бумаги, на ватмане или в специальных программах на ПК каждый может создать рисунок своей идеальной жизни. Использовать можно вырезки из газет и журналов, скачанные картинки или рисунки своими руками.

Работает карта желаний на энергетическом уровне. Считается, что визуализация мечты приближает ее исполнение. Психологи «работающую» карту объясняют проще: человек видит перед собой цели и всеми силами после стремится их достичь.

Как бы там ни было, а карту желаний важно создавать тем людям, которые не просто любят мечтать, но и стремятся к исполнению всех своих самых тайных желаний.

Когда лучше создавать карту желаний на 2021 год: благоприятные дни

Для создания карты желаний важно выбрать самый благоприятный день в лунном календаре. И больше всего Вселенная «слушает» мечты людей в дни новолуний. Если речь идет о карте желаний на 2021 год, то самым удачным днем для ее создания станет последнее новолуние 2020 года — период с 14 по 17 декабря будет энергетически «правильным».

Также создать карту желаний на будущий год можно в первое новолуние после празднования Нового года — 13 января в 2021 году. Создавать можно карту желаний на каждое новолуние, например, расставляя не глобальные цели, а мелкие, которых достичь нужно за последующий месяц. Для этих целей пригодятся даты всех новолуний в 2021 году.

Еще одним удачным днем для создания карты желаний астрологи называют преддверие китайского Нового года. Считается, что символ восточного гороскопа, а в 2021 году это будет Белый Металлический Бык, услышит все мечты, и обязательно их исполнит. Если следовать этому совету, то создание карты стоит отложить на некоторое время — до 12 февраля 2021 года. В этот день также будет новолуние, а значит подпитывать его будет двойная положительная энергетика.

Как создавать карту желаний в 2021 году

Для создания карты желаний совсем не понадобятся книги с ритуалами, магические заклинания, свечи разной расцветки, перья совы и другие немыслимые мистические предметы. Достаточно иметь под рукой самый элементарный набор канцелярских принадлежностей и отличный настрой, который поможет дальнейшей реализации всех мечтаний.

Астрологи рекомендуют создавать карту желаний именно вручную, чтобы она напиталась энергетикой мечтающего, его жаждой к исполнению желаний. В Сети можно найти и массу порталов по созданию карты онлайн. В данном случае получится сэкономить время: достаточно лишь найти нужные картинки, вставить их в уже заготовленные коллажи, а после сохранить или распечатать.

Еще один вариант оформления карты желаний — на магнитной доске с использованием клеящихся стикеров и других наклеек. Такую карту легче редактировать, помечать на ней реализованные цели, или добавлять новые стремления и мечты.

Самой мощной в энергетическом плане будет карта, оформленная своими руками. Но если таланта к рисованию нет, то можно использовать готовые картинки из Интернета или печатной прессы.

Астрологи рекомендуют брать из журналов только те рисунки и картинки, которые размещены на «чистых» с обратной стороны страницах — в ином случае энергетика рисунка будет нарушаться заполненной «изнанкой». Еще один вариант — выбирать картинки из склада фотографий и изображений в Сети. Распечатать их можно на чистой бумаге, и тогда риск искажения желаний минимизируется.

Фото людей, которых человек знает лично, использовать при создании коллажа нельзя. Это будет нежелательным вмешательством в чужие судьбы. Все картинки, которые размещаются на карте хаотично или по «секторам», должны быть в светлых или ярких тонах, и обязательно приносить исключительно позитивные эмоции, как и желания, которые будут загаданы в процессе работы.

Источник: rsute.ru