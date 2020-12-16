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Общество / Стиль жизни

Эти 6 вещей мама никогда не должна делать при детях

00:01 16.12.2020 Фото: pxhere.com
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Если мама учит малыша, как следует себя вести в той или иной ситуации, сама она ни в коем случае поступать иначе не должна.

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Какие 6 вещей мама не должна делать при детях – вопрос очень важный

Какие 6 вещей мама не должна делать при детях – вопрос очень важный. Причём родительница может даже не заметить своей ошибки и повторять её изо дня в день. А мама – это тот человек, с которого чадо берёт пример в первую очередь. У ребёнка нет сомнений в том, что всё, сделанное мамой – это правильно, и перенимает её модель поведения.

Мама не должна при ребёнке сплетничать и нарушать правила

Обсуждение других людей

Ни для кого не секрет, что молодые мамочки иногда любят поговорить то о событиях в жизни своей подруги, то о муже посплетничать, то свекрови «косточки перемыть». И родительнице даже невдомёк, что ребёнок может запомнить показавшуюся ему интересной фразу из разговора, а потом выдать её в самое неподходящее время. С малыша какой спрос – а маме придётся краснеть и оправдываться.

Если мама любит посплетничать, то ребенок, в конце концов, примет это за норму и в садике может делать то же самое – с кем-нибудь из детей примется громко обсуждать кого-то.

Нет нарушению правил

Если мама учит малыша, как следует себя вести в той или иной ситуации, сама она ни в коем случае поступать иначе не должна. Например, если дорогу переходить можно только на зелёный сигнал светофора, то при любой спешке делать это на жёлтый или красный сигнал нельзя. Достаточно один раз подать такой пример, и малыш поймёт, что правила можно нарушать. И если это сделает когда-нибудь он и пострадает, это будет 100% вины нерадивого родителя.

Хорошая мама не покажет при детях свою депрессию и не станет обманывать

У мамы депрессия

Ребёнок непрерывно познаёт мир, наблюдая и задавая вопросы взрослым. Самый близкий человек для него – мама, и её настроение ребёнок чувствует. Если мама перестала обращать на него внимание или говорит о чём-то плохом, малыш это воспримет как жестокость мира по отношению к нему. Он начнёт вести себя так же, всем своим видом показывая, как ему плохо живётся в этом несправедливом мире. Он может не вникнуть в суть проблемы, но будет всё равно страдать – на подсознательном уровне.

Малышу нужна правда

Возможно, ребёнок не распознает обман раз, другой раз. Но когда мама будет уличена в обмане, доверия к ней больше не будет. Он и сам станет врунишкой, при этом вернуться к прежним отношениям будет совсем непросто. Правда, даже самая неприятная, всё же лучше лжи. Если это больно, лучше просто помочь ребёнку справиться с этой болью, но не надевать на него розовые очки, а воспитывать в реальном мире.
Мама не должна при детях говорить на повышенных тонах и мириться с унижениями

Разговор на повышенных тонах

У ребёнка не должно сложиться впечатление, что разговаривать нужно только на повышенных тонах. Но оно сложится, если так между собой постоянно общаются мама и папа. И тогда это будет ребёнок, для которого истерики – норма поведения. Он и будет истерить по каждому поводу. А потом маме и папе на него начнут жаловаться родители его сверстников, учителя и воспитатели.

Нет унижениям

Мама ни в коем случае не должна выслушивать в свой адрес обидные слова и терпеть это. Такой малыш невольно примеряет на себя роль жертвы и зачастую потом всю жизнь страдает от этого комплекса. Если у мамы есть проблемы в этом плане, ей лучше как можно раньше обратиться к специалисту за профессиональной помощью. Так она и себе поможет, и своему ребёнку жизнь не искалечит. Он с самого раннего возраста должен понимать, что несправедливости должен быть дан отпор. Тогда он обязательно добьётся в жизни успеха.

Источник: rsute.ru

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