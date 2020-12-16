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Так ли эффективны антисептики для рук? Чем их можно заменить?

08:00 16.12.2020 Фото: pixabay
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Если антисептик нанесен на грязные или жирные руки, его эффективность не гарантируется.

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Если антисептик нанесен на грязные или жирные руки, его эффективность не гарантируется.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Так ли эффективны антисептики для рук? Чем их можно заменить?Определит степень тяжести ковидной пневмонии нейросетьЕщё 859 новостей

Французский потребительский ресурс Que Сhoisir , ссылаясь на Институт Пастера, сообщает, что если есть доступ к мылу и воде, то нет смысла использовать спиртовые антисептики. Тщательное мытье рук с мылом эффективнее и дешевле. Эффективность гелей в случае COVID-19 не была доказана клинически, однако есть данные, говорящие за то, что этиловый спирт уничтожает белковую оболочку, которая есть как у микроорганизмов, так и у вирусов. Во время эпидемии гриппа A (H1N1) исследования показали, что мытье водой и мылом было не менее эффективным, чем использование трех водно-спиртовых гелей (на основе одного спирта или спирта и хлоргексидина). То же самое можно сказать и о бактериях Clostridium difficile (возбудители тяжелых кишечных заболеваний), с которыми хорошо справлялась вода с мылом. Недостаток антисептиков на спирте еще и в том, что они могут привести к раздражению, аллергическим реакциям кожи рук.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНТИСЕПТИК?
Если рядом нет мыла и воды, то можно использовать антисептик с концентрацией спирта не менее 60%. Однако, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний США, если антисептик нанесен на грязные или жирные руки, его эффективность не гарантируется.

Список аптечных средств, всегда доступных в продаже:

хлоргексидин; перекись водорода; медицинский спирт в разбавленном или чистом виде.

Жидкие компоненты быстро дезинфицируют кожу, твердые поверхности предметов. Они обладают негативными влияниями на тело, сильно сушат и обезвоживают. Эпидермис становится жестким, быстро шелушится. Жидкости можно использовать в чистом виде, но рекомендуется разбавлять. Допустимо залить этанол к влажным салфеткам, чтобы в любых условиях проводить дезинфекцию. Например, обработка дверной ручки, кнопок лифта.

антисептик защита коронавирус мытье рук
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