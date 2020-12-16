Сегодня, 16 декабря День независимости Казахстана: Традиции праздничного дня

16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана.

16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана

День государственной независимости Республики Казахстан (каз. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні) — главный национальный праздник, который ежегодно отмечается в стране 16 декабря. В честь праздника этот день в Республике является нерабочим и следующий день — 17 декабря — тоже.

16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего СССР приняла закон о независимости.

Лидер Центральноазиатского региона, Казахстан в последние годы интенсивно развивается. Заметных успехов в экономике Казахстан добился благодаря перестройке всей экономической системы, которая в эпоху СССР опиралась в основном на добывающие отрасли промышленности.

Кроме экономических реформ в независимом Казахстане были проведены политические реформы, которые заметно повысили авторитет Республики на международной арене. Казахстан является членом международных и региональных организаций, известен как надежный партнер как западных, так и восточных государств.

В день праздника по всей стране проходят массовые гуляния. В преддверии праздника также награждают выдающихся деятелей культуры и искусства, спорта, политики и других сфер. Проводятся «праздничные амнистии».

Во всех городах, селах проводятся праздничные концерты, вечером небо озаряется фейерверками и салютом.

Источник: calend.ru