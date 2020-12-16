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Какой сегодня церковный праздник? Почему 16 декабря 2020 года нельзя разговаривать и лучше целый день молчать?

07:20 16.12.2020 Фото: pxhere.com
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«Иван молчит, добрая молва дело растит», – говорили люди.

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Тихо в это время было и в зимнем лесу
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Почему 16 декабря 2020 года нельзя разговаривать и лучше целый день молчать?Молитва от коронавирусаЕщё 507 новостей

Дата по старому стилю: 3 декабря.
В этот день православные люди отмечают память преподобного Иоанна Молчальника. Согласно преданию, он еще мальчиком начал изучать Священное Писание и молиться. После смерти родителей юноша раздал часть своего наследства бедным, остальное пожертвовал на постройку храмов и удалился в монастырь, где прожил 10 лет, пока его не назначили епископом Колонийской церкви.

Однако вскоре Иоанн, угнетаемый вмешательством правительства в духовные дела, оставил свой пост и отплыл в Иерусалим, где стал простым послушником в лавре преподобного Саввы. Там он принял обет молчания, а позже, желая полнейшего уединения, покинул обитель и поселился в пустыне. В течение девяти лет он прожил в одиночестве, питаясь травами. Впоследствии игумен Савва все же уговорил Иоанна вернуться в обитель. В лавре преподобный провел 66 лет, исцеляя людей силой своей молитвы.

На Руси на Ивана (Иоанна) Молчальника полагалось как можно меньше говорить и даже писать. Вообще слова без лишней необходимости в этот день старались не употреблять. Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.

С утра желательно было тихо постоять перед иконой Иоанна Молчальника, помолиться «про себя», осмыслить свои поступки и помыслы.

Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. «Иван молчит, добрая молва дело растит», – говорили люди. Некоторые добавляли, что нечистая сила в этот день может утащить голос.

Тихо в это время было и в зимнем лесу — только деревья трещали от мороза. Охотники выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время — по тому, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.

Именины в этот день
Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор

Источник: calend.ru

16 декабря 2020 Иван Молчальник именины история праздник
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