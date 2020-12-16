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Кристина Асмус стала жгучей брюнеткой

02:00 16.12.2020 Фото: instagram.com/p/CItReTxA2xE/?utm_source=ig_embed
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Бывшая жена Гарика Харламова оказалась на страницах таблоидов в связи с радикальными переменами во внешности.

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Звезда кино кардинально сменила имидж

Известная актриса Кристина Асмус сейчас в центре внимания. Звезда кино кардинально сменила имидж.

Бывшая жена Гарика Харламова оказалась на страницах таблоидов в связи с радикальными переменами во внешности. Обычно Кристина Асмус редко меняет образ, делая больше ставку на макияж и наряд, нежели на прическу.

А вчера вечером она удивила всех, анонсировав в Инстаграм новую прическу и цвет волос.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Как оказалось, артистка впервые решилась покрасить волосы, да еще и в темный цвет. Она сделала каре с челкой для новой роли.

Результаты перевоплощений звезды вызвали большой резонанс. И, как обычно, мнения разделились: одни утверждают, что перемены Асмус к лицу, другие же настаивают, что прежний образ более подходящий.

Источник: hochu.ua

актриса блондинка брюнетка образ прическа сменила имидж Кристина Асмус Гарик Харламов Instagram
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