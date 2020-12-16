Кристина Асмус стала жгучей брюнеткой

Бывшая жена Гарика Харламова оказалась на страницах таблоидов в связи с радикальными переменами во внешности.

Звезда кино кардинально сменила имидж

Известная актриса Кристина Асмус сейчас в центре внимания. Звезда кино кардинально сменила имидж.



Бывшая жена Гарика Харламова оказалась на страницах таблоидов в связи с радикальными переменами во внешности. Обычно Кристина Асмус редко меняет образ, делая больше ставку на макияж и наряд, нежели на прическу.

А вчера вечером она удивила всех, анонсировав в Инстаграм новую прическу и цвет волос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Как оказалось, артистка впервые решилась покрасить волосы, да еще и в темный цвет. Она сделала каре с челкой для новой роли.

Результаты перевоплощений звезды вызвали большой резонанс. И, как обычно, мнения разделились: одни утверждают, что перемены Асмус к лицу, другие же настаивают, что прежний образ более подходящий.

Источник: hochu.ua