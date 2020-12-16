Что делать, если болит живот во время месячных

Каждой женщине хорошо знакомы симптомы, сопутствующие менструации: подавленное настроение, раздражительность, неприятные ощущения в груди, спазмы и боли в животе. Иногда боль в нижней части живота настолько выражена, что нарушается привычный образ жизни.

Боли в животе при месячных всего за пару часов доводят некоторых женщин до полной недееспособности

Боли в животе при месячных всего за пару часов доводят некоторых женщин до полной недееспособности. Однако комплексный взгляд на проблему уже сегодня может помочь большинству из них.

Как избавиться от боли при месячных? Этот вопрос волнует более 40% всех женщин детородного возраста. Одним — достаточно выпить несколько стаканов вкусного сока. Другим — приходится долго и тяжело лечиться. А что же реально предпринять нам?

Менструальные боли симптомы

Неприятные ощущения в брюшине могут начинаться уже за 5-8 дней до начала выхода внутренней оболочки матки. Изначально ощущаются нечастое слабое «потягивание» в районе яичников, к которому со временем добавляются резкие дергающие боли по всей высоте матки.

Непосредственно менструальные боли симптомы:

схваткообразные и выкручивающие маточные спазмы

ощущение инородного тела в животе

тянущая, сдавливающая боль в матке, переходящая на кишечник и в поясницу, кишечные спазмы

стреляющие боли в яичниках, почках, по всей длине позвоночника, в голове

Причина боли при месячных

Основной «виновник» болевых ощущений во время менструации — гормоноподобные вещества простагландины. Они раздражают нервные окончания тканей, в которых выработались, чем вызывают маточные сокращения и выход эндометрия с секретами и кровью.

Другая распространенная причина боли при месячных — эндометриоз. Те самые клетки эндометрия матки, которые должны выйти наружу при менструации, прорастают в окружающие ткани брюшины или поднимаются в яичники. Активный синтез простагландинов заставляет их отслаиваться, разбухать и разрушаться одновременно со всеми остальными.

Некоторые девушки-подростки физиологически не успевают полностью сформироваться до наступления первой менструации. Это касается как непосредственно строения тела, так и баланса отвечающих за цикл гормонов.

Почему сильные боли при месячных у подростков?

Да просто недоразвитая или неправильно расположенная матка не дает свободного выхода менструальной крови. Сокращаясь, она буквально давит на окружающие органы и раздражает триллионы высокочувствительных болевых рецепторов. Подростковый эстроген-прогестероновый фон «подливает масла в огонь».

Почему сильно болит поясница при месячных?

Чаще всего неприятные ощущения в поясничном отделе во время менструации вызваны отечностью и чрезмерным перенапряжением, а также отдающей (иррадирующей) болью.

Отростки позвонков впиваются в припухшие мышцы спины и травмируют их. А рефлекторные механизмы распространения нервных импульсов заставляют ощущать менструальную боль буквально по всему телу.

Почему сильно болит поясница при месячных?

Этому неприятному явлению также могут способствовать имеющиеся недуги:

фиброма

дисплазия шейки матки

эндометриоз

поликистоз яичников

Почему сильно болит спина при месячных у рожавших?

Матка выносившей ребенка женщины хотя и приходит в норму, но все же приобретает несколько другие размеры. Во время менструации этого «лишнего» объема хватает для ущемления нервных окончаний малого таза, сдавливания сосудов и ухудшения микроциркуляции крови в пояснице.

Почему сильно болит спина при месячных у рожавших?



Женская матка может увеличиваться в размерах не только во время беременности, но и под влиянием прогрессирования неспецифических послеродовых заболеваний:

миомы

гиперплазии эндометрия

пролапса тазовых органов

ВАЖНО: Все подобные гинекологические недостатки сказываются на спине иррадирующими (отраженными) болевыми ощущениями.

Как снять боль при месячных?

Значительно уменьшить болезненные проявления до или во время менструации помогают:

Обогащенное калием и кальцием питание. Недостаток этих элементов значительно усиливают частоту и силу маточных сокращений



Оперативное вмешательство или специальное гинекологическое лечение функциональных проблем маткиКомплексное гормональное лечение для восстановления требуемого баланса действующих на матку биологически активных веществМедикаменты и поддерживающие аптечные препаратыСредства народной медицины и физические упражнения

Как снять боль при месячных?

Следует обязательно следить за своим здоровьем и правильно питаться. С оставшимися проблемами помогут справиться аптеки и нехитрые телодвижения.

Таблетки и препараты от боли при месячных

Для избавления от неприятных ощущений врачами рекомендуются спазмолитики, комплексные анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства. Среди прочих наиболее востребованы:

но-шпа

папаверин

темпалгин

спазмалгон

баралгин

ибупрофен

Если представленные выше таблетки и препараты от боли при месячных не подходят (дают неприемлемые побочные эффекты), то можно использовать и парацетамол. Для достижения качественного обезболивания его нужно принимать в дозе 3-4 таблетки каждые 6-8 часов. Однако официальная инструкция к лекарству свидетельствует о возможной опасности такого самолечения.

Что помогает при сильных болях при месячных?

У некоторых женщин менструации проходят крайне болезненно: ощущения при сокращении матки по силе сопоставимы с родовыми схватками. При этом спазм также «перебирается» и на кишечник, что вызывает болезненную трехдневную диарею.

В таких ситуациях спасают кетанов и тамипул (по 2 таблетки каждые 12 часов). Первый, правда, продается по рецепту. Оба препарата очень мягко действуют на системы органов и практически не вызывают побочных эффектов.

Что помогает при сильных болях при месячных еще? В крайних случаях можно использовать анальгин и солпадеин.

Однако достаточно сложно спрогнозировать силу и масштаб побочных действий этих препаратов на нервную систему. Даже при третьем и последующих приемах.

Народные средства от менструальных болей

Кроме травяных отваров из хвоща, пижмы, таволги и душицы, крайне эффективным средством от болей при месячных считается сладкий перец. При этом его используют в качестве салатной основы или свежевыжатого сока.

И без сильнодействующих лекарств можно подлечиться!

Прочие народные средства от менструальных болей:

аспаркам в таблетках (обычно его применяют для других целей)

сушеные и свежие абрикосы, виноград, бананы

семечки тыквы, кунжута и подсолнечника

пшеничные отруби и пророщенная пшеница

Лечение сильной боли при месячных

Не так много упражнений способны облегчить болевые ощущения в животе во время менструации, но они действительно существуют! Например:

нужно, сев на фитбол / широко расставив ноги и присев, делать круговые движения тазом в обе стороны попеременно

необходимо на максимально возможное время принимать позу «мама моет пол» из положения стоя, в наклоне руками желательно касаться ступней ног



требуется сидеть или лежать «калачиком» в разных положениях-разворотах попеременно

Это одна из самых удобных поз при менструальной боли!

Лечение сильной боли при месячных физическими нагрузками другого рода противопоказано ввиду возможности возникновения обильных кровотечений. Их, кстати, поможет урегулировать готовая настойка водяного перца.

Как снять менструальные боли: советы и отзывы

ОТЗЫВ: Я мучаюсь жутко в первые три дня после начала месячных. Спасаюсь седалгином или ибупрофеном. Мне кажется, что ничего кроме таблеток или уколов не сможет унять этой ужасной боли!!!

ОТЗЫВ: Не дай бог лечиться анальгином! Теперь я знаю, как чувствуют себя наркоманы под кайфом. Наверное. Врач-гинеколог сказала, что он на многих так действует. Девочки! Будьте осторожны!

ОТЗЫВ: Мне когда-то привезли с дачи целое ведро сладкого перца. Я его в салатах за неделю и умяла. Месячные пошли через неделю. И момента их наступления я не почувствовала вовсе. С тех пор поедаю перец при первой попавшейся возможности. Чего и вам рекомендую.

ОТЗЫВ: Мои сильные боли при месячных убирает напроксен. Подружка посоветовала. А гинеколог настаивает на приеме гормональных противозачаточных. Пока отказываюсь. Опасаюсь разных побочных эффектов.

ОТЗЫВ: А мне посоветовали индометациновые свечи. Хорошо помогли. Но теперь желудок болит, и ничем его вылечить не получается. Собираюсь к врачу идти на днях.

ОТЗЫВ: Первый день месячных у меня начинается с укола смеси анальгина, папаверина и димедрола. Иначе на стенку лезу или сознание теряю.

Я два года занимаюсь йогой. Уже после четырех месяцев тренировок стала замечать, что интенсивность ежемесячных болей постепенно снижается. Сегодня почти не пользуюсь медикаментами. Это при том, что раньше без уколов кетанова не обходилась.

Как снять менструальные боли: советы и отзывы показывают, что «в почете» медикаментозное самолечение. Сначала препараты пьем, а потом уже советуемся со специалистами. Ведь нужно же начинать с другого конца!

Очень сильные боли при месячных, что делать?

Каждой женщине хорошо знакомы симптомы, сопутствующие менструации: подавленное настроение, раздражительность, неприятные ощущения в груди, спазмы и боли в животе. Иногда боль в нижней части живота настолько выражена, что нарушается привычный образ жизни. Врачи называют это состояние дисменореей.

Многие женщины смирились с болевым синдромом во время месячных. Но подобное отношение к такой деликатной проблеме ошибочно, поскольку боль может быть непросто естественным недомоганием, но и свидетельствовать о наличии серьезного заболевания. Сильные боли в критические дни не следует игнорировать.

Характер боли при месячных, симптомы

Менструация — это процесс, благодаря которому женский организм освобождается от ненужных продуктов жизнедеятельности.

Его регулируют нервные импульсы, поэтому легкий дискомфорт и болезненные ощущения не могут являться патологией. Очень сильные боли говорят о неполадках в женской половой системе.

Обычно боль начинает ощущаться за несколько часов до наступления месячных, и длится до двух дней. По характеру она бывает схваткообразной, колющей, ноющей и обнаруживать себя не только в нижней части живота, но в крестце и пояснице.

Специалисты классифицируют менструальную боль по следующим критериям:

Боль незначительно выражена, дискомфорт отсутствует. Возможны легкое недомогание, сонливость и усталость. 40% женщин страдают этой формой дисменореи с самого первого менструального цикла. У 25% женщин это состояние проявляется в течение жизни. Врачи не рекомендуют что-либо делать при этих болях, если они не нарастают и не нарушают привычный образ жизни.

Средняя форма дисменореи — альгоменорея, сопровождается ознобом, сильными болями в животе, потемнением в глазах, шумом в ушах, иногда обмороками перед началом менструального кровотечения. Активность женщины в это время заметно снижена. Многие прибегают к помощи сильных обезболивающих и спазмолитиков уже в первый день месячных, но таблетки лишь заглушают боль, но не решают проблему. Рекомендуется обратиться к гинекологу и выяснить причины такого состояния.

Третья форма дисменореи является очень тяжелой. Симптомы альгоменореи, описанные выше, дополняются аритмией, сердечными болями, рвотой и общим нарушением самочувствия. Анальгетики не всегда дают желаемый результат. Необходимо срочно обратиться к врачу.

Очень сильные боли перед месячными и во время них могут возникать на фоне гормональных нарушений, гинекологических патологий, травм половых органов, стать причиной психического расстройства, депрессивного синдрома и даже бесплодия.

Причины

Сильные менструальные боли могут быть вызваны следующими причинами:

воспалительные процессы в органах малого таза;

полипы в матке;

эндометриоз;

спаечный процесс;

синдром поликистозных яичников;

доброкачественное новообразование — фиброма;



самопроизвольный выкидыш в дни менструации;гормональные нарушения, повышенная активность щитовидной железы;наличие внутриматочной спирали;атипичное расположение детородного органа;половые инфекции;повышенная возбудимость нервной системы;генетическая предрасположенность;недостаток магния и кальция в организме;недавно проведенный искусственный аборт или роды;сидячий образ жизни;неправильное питание.

Если менструальная боль кратковременна, а боль не столь сильная, чтобы нарушать привычный образ жизни, значит, все в пределах нормы, ничего делать не нужно.

Диагностика

Обследование при болезненных месячных должно быть комплексным. Врач осматривает пациентку на гинекологическом кресле и проводит пальпацию молочных желез.

Наиболее важна предыстория жалоб, с помощью которой можно выявить возможные причины развития дисменореи.

После опроса и осмотра пациентки, специалист может предложить проведение следующих диагностических обследований в зависимости от предполагаемой причины заболевания:

УЗИ-исследование органов малого таза;

определение гормонального статуса;

цитологический анализ на ЗППП;

гистероскопия для исключения внутриматочных отклонений;

лапароскопия для оценки состояния органов брюшной полости;

консультация узких специалистов: эндокринолога, хирурга, психиатра.

Лечение

При выборе адекватной консервативной терапии, специалист учитывает форму дисменореи (легкая, средняя или тяжелая), характер болевого синдрома, его причины и индивидуальные особенности пациентки. Хирургическое вмешательство показано только в случае тяжелой дисменореи, которой сопутствуют патологии репродуктивной системы (опухоли, спаечный процесс и пр.).

Существует ряд общих рекомендаций, соблюдение которых позволяет справиться с начальными проявлениями болезненной менструации без применения лекарственных средств:

отказ от вредных привычек: алкоголя, курения, кофеина;

нормализация условий труда и отдыха;

исключение стрессовых факторов;

полноценный сон;

здоровое питание, исключающее жирные, жареные и трудноперевариваемые продукты;

нормализация веса (доказано, что женщины с ожирением чаще других страдают от болезненных месячных);

умеренные занятия спортом, водные процедуры.

Немедикаментозная терапия направлена на снижение интенсивности боли при месячных и уменьшение потребности организма в обезболивающих препаратах. В зависимости от патогенеза дисменореи, она включает в себя следующие методы воздействия:

иглорефлексотерапия;

электрофорез;

массаж;

мануальная терапия;

дыхательная гимнастика;

психологическая помощь;

аутотренинг.

Медикаментозное лечение дисменореи основано на применении нескольких групп препаратов, отличающихся между собой механизмом действия:

гестагены;

оральные контрацептивы (КОК);

нестероидные противовоспалительные средства (НПВС).

Гестагены оказывают воздействие на секреторные изменения эндометрия, но не влияют на овуляторную функцию яичников. Активно применяются прогестерон и его производные, а также тестостерон. Они качественно снижают сократительную активность матки, подавляя продукцию простагландинов. Также они уменьшают возбудимость нервных волокон, локализующихся в мышечном слое матки.

Оральные контрацептивы благоприятно влияют на гормональный фон женщины и нормализуют менструальный цикл. Они снижают кровопотерю при месячных, подавляя процесс овуляции. Также противозачаточные таблетки снижают нервную возбудимость и сократительную активность матки, вот почему боли, предшествующие приему КОК, существенно уменьшаются. Подробнее о оральных контрацептивах →

Нестероидные противовоспалительные препараты назначаются пациенткам, которые по каким-либо причинам не желают пользоваться оральной контрацепцией. Эффективность НПВС обусловлена их обезболивающими характеристиками, которые взаимосвязаны со снижением выработки простагландинов.

Основным минусом этих препаратов является их короткое воздействие — от 2 до 6 часов. Плюс заключается в эпизодическом, а не постоянном приеме медикаментов, как в случае с КОК и гестагенами.

НПВС достаточно использовать при напряжении перед началом менструации и в первый ее день, то есть только в то время, когда это действительно необходимо.

Препаратами этой группы являются Кетопрофен, Диклофенак, Нимесил, Миг.

Группы перечисленных выше препаратов по усмотрению специалиста могут дополняться такими лекарственными средствами, как спазмолитики, транквилизаторы, антиоксиданты, а также витаминные комплексы, фитопрепараты и средства гомеопатии.

Народная медицина при болезненных месячных

Не нужно каждый раз делать ставку на серьезные обезболивающие, если боли при месячных носят терпимый характер. Народные рецепты помогут успокоить даже очень сильные недомогания в первый день менструации.

Народные рецепты:

Растительные отвары на основе полевого хвоща и медвежьих ушек обладают мочегонным эффектом и успешно избавляют от тянущих болей в области живота перед месячными.

Чай с ромашкой, малиной, мятой и котовником рекомендуется пить перед менструацией и во время нее. Эти напитки, известные своими успокаивающими свойствами, способствуют расслаблению мускулатуры матки.



Настой из душицы облегчает боли при месячных и спазмы в кишечнике, нередко возникающие у женщины в первый день кровотечения. Для приготовления настоя необходимо столовую ложку травы залить стаканом кипятка. После того как средство настоится, его пьют перед приемом пищи три раза в день.Отвар из коры калины также облегчает жизнь во время менструации. Для приготовления отвара четыре чайные ложки коры заливают стаканом воды, кипятят отвар в течение 30 минут и процеживают. Пить средство следует перед едой по столовой ложке.Если в первый день месячных женщину мучает головная боль, можно приготовить настой из листьев малины. Три чайные ложки листьев заливают стаканом кипятка, настаивают и пьют в течение дня перед едой небольшими глотками.Простым средством избавления от болезненных ощущений является холод. Пакет со льдом на короткое время можно положить на низ живота перед менструацией и во время нее. Боль и спазмы уйдут, так как под воздействием низкой температуры сосуды сузятся. Но нужно быть осторожными, чтобы не застудить органы малого таза.Тепло тоже может помочь справиться с болью в критические дни. Теплая грелка прикладывается к животу на короткое время несколько раз в день. Но нельзя забывать, что этот способ способен усилить кровотечение, поэтому важно не переусердствовать.

Профилактика

Профилактические меры по предупреждению симптомов дисменореи нельзя недооценивать, но почему-то многие женщины не придают этому должного значения.

Женщина должна регулярно посещать кабинет гинеколога, не реже одного раза в год. Первое посещение должно произойти после установившейся менструации, но не позже 16 летнего возраста и при условии отсутствия жалоб со стороны пациентки.

Любые воспалительные процессы, возникающие в половой сфере, следует своевременно лечить для исключения возможных осложнений. Эта тактика позволит избежать нарушений менструального цикла и болезненных менструаций.

Не рожавшим девушкам не рекомендуется в качестве средства контрацепции использовать внутриматочную спираль. Некоторые специалисты отговаривают своих пациенток применять ее и в дальнейшем, чтобы исключить вероятность развития воспалительных явлений в малом тазу и избежать болезненных месячных, так как спираль обладает именно этим побочным свойством. Подробнее о внутриматочной контрацепции →

Используйте надежные контрацептивы, для предотвращения нежелательной беременности. Так как аборт ведет к механической травме слизистой оболочки матки и негативно влияет на гормональный фон женщины и ее менструальный цикл.

Профилактику болезненной менструации важно проводить еще и с целью избежания таких серьезных осложнений, как бесплодие, развитие неврозов и психозов на фоне регулярных болей.

Если критические дни женщины сопровождаются сильными болями, не следует заниматься самолечением. При первой возможности нужно обратиться к гинекологу. С помощью несложного обследования специалист выяснит причины боли и назначит адекватное лечение.

Сильные боли при месячных в первый день — причины и как их уменьшить

Редко какая женщина с комфортом переносит период менструации. Сильные, даже нестерпимые боли при месячных в первый день испытывает около четверти населения слабого пола фертильного возраста. Ухудшение здоровья нередко не оставляет возможности работать или вести привычный образ жизни. Некоторые в это время не в состоянии вставать с постели.

Такая жизнь нередко воспринимается, как неизбежность, а одна только мысль о днях менструации вызывает стресс. Вариантом нормы болезненные критические дни считают и многие врачи. Но с подобной ситуацией не следует мириться. Искать и устранять причины дискомфорта при месячных нужно, даже если гинеколог сказал женщине, что никаких патологий у нее нет.

Разновидности болей

Резкое ухудшение самочувствия накануне менструации и во время нее называют альгоменореей.

Физиологические процессы в организме во второй половине цикла связаны с утолщением эндометрия в полости матки, притоком крови к половым органам и напряжением мышечных тканей.

В начале менструации нередко возникает спазм — стенки органа резко сокращаются, выталкивая разбухшую слизистую оболочку. Вот почему боли в первые сутки особенно сильные. Они бывают схваткообразными, режущими, дергающими, отдающими в область поясницы или копчик.

По мере того как менструальные выделения постепенно уменьшаются, напряженность мышц ослабевает, самочувствие становится лучше.

У некоторых женщин болезненность первого дня месячных сопровождается рвотой, диареей, головными болями, физической слабостью, разбитостью, тахикардией, потливостью и даже повышением температуры. Подобная клиническая картина нередко развивается еще в юности, в течение 1–2 лет с начала полового созревания девушки. Это проявления так называемой первичной альгоменореи.

Вторичные нарушения развиваются у женщин молодого или среднего возраста как следствия воспалительных заболеваний половой системы, перенесенных хирургических вмешательств, невротических или психологических отклонений. В большинстве таких случаев тяжесть и боли в животе сопровождаются дисменореей:

нарушениями цикла;



снижением или увеличением интенсивности выделений;скачками массы тела;перепадами настроения;повышением артериального давления;нарушениями обмена веществ.

И первичная и вторичная альгоменорея бывают вызваны связанными друг с другом факторами, среди которых дисфункция яичников, деятельность центральной нервной системы, хронические заболевания. Такие признаки, как слабость и тошнота в начале менструации, могут указывать на начальную стадию сахарного диабета или нарушение белкового обмена.

Вероятные причины болей

Все факторы, объясняющие, почему болезненные месячные преследуют женщин, разделяют на две условных группы:

физиологические;

патологические.

Первая более характерна для юных девушек, так как связана с наследственностью или индивидуальными особенностями организма. К ней относятся:

хронический недостаток витаминов и минералов, в том числе магния;

низкий болевой порог;

избыток простагландинов в клетках миометрия;

врожденное нарушение синтеза дофамина, адреналина, серотонина;

особенности анатомического строения матки: отклонения, загибы;



врожденные или приобретенные расстройства нервной системы.

У подростков распространенной причиной болезненных месячных является становление менструального цикла. В этот период вероятно наращивание толстого слоя эндометрия, возникновение ювенальных кровотечений, длительные задержки между менструациями. Живот болит перед месячными по причине чрезмерного напряжения мышечных стенок. Ситуацию усугубляет тревожность, нервные состояния.

Колебания гормонального баланса, характерные для юного возраста, могут сохраниться и у взрослой женщины.

Рассинхронизированность деятельности гипофиза, гипоталамуса и яичников нередко приводит к дисфункции, формированию поликистозного синдрома.

Нарушения цикла происходят постоянно, выделения могут отсутствовать по нескольку месяцев или приходят дважды в месяц. Нелеченая первичная дисменорея влечет развитие бесплодия, онкологических процессов, раннего старения организма.

Иногда болезненность внизу живота перед месячными является следствием перенесенной психологической травмы. Все параметры физического здоровья женщины при этом остаются в норме.

Вторичная альгоменорея у женщин почти всегда развивается по причине патологии. Классический вариант: появление болезненных месячных после длительного периода благополучия. Распространенные причины:

острые или хронические воспалительные процессы половых органов;



системные заболевания: гипотиреоз, сахарный диабет, нарушения работы надпочечников;последствия хирургической операции или выскабливания полости матки;растущие миоматозные узлы, эндометриоз, спаечные процессы, полипы;неправильно подобранная ВМС;физическое истощение;перенесенные травмы.

Иногда к появлению резких болей приводит сочетание нескольких факторов.

Боль в первый день

У каждой женщины, страдающей альгоменореей, боли в первый день месячных развиваются и протекают по-разному.

В большинстве случаев их появлению предшествует чувство тяжести и скованности в брюшной полости, угнетенное настроение, отечность конечностей. Дискомфорт начинается за 12–24 часов до начала менструации.

Боль чувствуется как череда колющих, схваткообразных или режущих приступов, усиливается при активном движении, наклонах, попытке лечь на живот.

Нередко болезненность ощущается во всей брюшной полости, захватывая верхнюю часть бедер, подложечную область и грудные железы.

Первая степень альгоменореи знакома почти половине дам. Боль тупая, разлита только внизу живота, вполне терпима. Начинается за 6–10 часов до менструации, присутствует только в первые сутки, затем бесследно проходит. Дискомфорт не вызывает сильных страданий и не мешает обычным делам. Женщинам требуется больше отдыха. Можно принять спазмолитическое средство.

Средняя степень болевого синдрома незаметной остаться не может. Рези и схватки в животе начинаются и нарастают в течение нескольких часов. При появлении месячных страдания становятся невыносимыми. Нередко возникают неврологические и сосудистые нарушения: резкая головная боль, раздражительность, онемение рук или ног, тахикардия, потливость. Состояние улучшается только через 2–3 дня после начала менструации.

Тяжелая степень альгоменореи часто заставляет женщину лежать в постели весь менструальный период. Причины ее обычно кроются в серьезных гормональных нарушениях или заболеваниях половой системы. Боль продолжается несколько суток, стихает только после окончания критических дней.

Физические страдания нередко становятся причиной неврозов, требуют подробного медицинского обследования и лечения.

Как облегчить состояние

Сильная боль при менструации значительно снижает качество жизни, становясь причиной повышенной тревожности, депрессивных состояний. С ней необходимо бороться.

Уменьшить боль при месячных помогают медикаментозные препараты.

Традиционно применяют сочетания спазмолитиков и нестероидных противовоспалительных обезболивающих средств: папаверина, дротаверина, ибупрофена, парацетамола.

Комбинированные средства действуют быстрее и более продолжительно. Начинать принимать их необходимо за сутки до начала болезненных ощущений, иначе эффект будет незначителен.

Снять боль при месячных дополнительно помогают напитки из лекарственных трав и любые диуретики:

отвар пастушьей сумки, укропного семени или петрушки;

слабозаваренный чай;



ягодный компот.

Выведение лишней жидкости из организма ослабляет чувство напряжения. Не рекомендуется употреблять кофе или другие стимуляторы.

Если таблетки не помогают снизить боль, рекомендуется соблюдать покой, выполнить легкий массаж живота, приложить теплую грелку. Иногда снижению болезненности способствует не тепло, а холод. Использовать необходимо не лед, а смоченное в прохладной воде полотенце.

Пить обезболивающие разрешено на протяжении ограниченного времени. Если обычные дозы препарата не оказывают действия, препарат меняют или прибегают к инъекционному введению анальгетиков.

Лечение менструальных болей

Если болезненный период начала менструации не является следствием органических поражений или функциональных расстройств, врачи предлагают пользоваться медикаментозными обезболивающими. Практика показывает, что одного препарата, одинаково подходящего для всех женщин, не существует. Действенное лекарство приходится выбирать опытным путем.

Предупреждают и снижают болезненность правильная физическая нагрузка, здоровый рацион. Необходимо ежедневно гулять, выполнять растягивающие и аэробные упражнения, дыхательную гимнастику. Полезны расслабляющий массаж, физиотерапевтические процедуры.

При недостатке витаминов и минералов требуется дополнительный прием средств с содержанием магния, кальция, токоферола, аскорбиновой и фолиевой кислоты.

В питание необходимо ввести кисломолочные продукты, зеленые овощи, оливковое масло, жирную рыбу, сухофрукты. Желательно снизить количество соли, сахара, отказаться от алкогольных напитков, пряных закусок, продуктов с содержанием искусственных ароматизаторов и красителей.

При неправильном расположении тела матки, ее недоразвитии, наличии отклонений, загибов или иных аномалий, а также врожденных особенностей гормонального статуса, перечисленные меры малоэффективны. Врачи называют самым действенным способом лечения боли в подобных ситуациях прием оральных контрацептивов.

Их подбор должен делать только гинеколог-эндокринолог. Предварительно требуется пройти полное медицинское обследование, выяснить уровень половых гормонов, имеющиеся хронические заболевания.

Каждый гормональный препарат имеет свои вероятные побочные эффекты, наибольшее соответствие возрасту и состоянию здоровья женщины. Грамотно подобранные стероиды снижают риск появления гормонозависимых опухолей. Коррекция имеющихся нарушений благотворно сказывается на состоянии репродуктивной системы в будущем.

Дополнительный «бонус» использования контрацептивов: решение косметических проблем, устранение беспричинной раздражительности.

При альгоменорее средней и тяжелой степени, вызванной нарушениями строения матки, лечебный эффект бывает связан с последующей беременностью и родами. Растягивание стенок органа и последующее возвращение к прежним размерам иногда исправляет имеющиеся дефекты.

Изредка резкая внезапная боль в животе при начале месячных бывает признаком разрыва кисты, внематочной беременности, защемления миоматозного узла. Помочь в таком случае может только срочная операция. Стремление заглушить симптомы обезболивающими могут привести к сепсису и другим опасным осложнениям.

Выводы

Гормональный дисбаланс, хронические заболевания внутренних органов и неблагополучная наследственность нередко проявляют себя сильной болью вначале менструального цикла. Обращать на нее внимание необходимо, даже если дискомфорт выражен незначительно. Сильная боль требует принятия комплексных мер: устранения симптомов и непосредственных причин недомогания.

Почему возникают схваткообразные боли при месячных?

Некоторые женщины постоянно испытывают схваткообразные боли при месячных, которые воспринимают, как привычный симптом менструации. Но, в норме этот физиологический процесс не должен сопровождаться болями и дискомфортом, появление схваткообразной болезненности указывает, что с женской репродуктивной сферой не все в порядке. Рассмотрим основные причины болевых проявлений при месячных.

1. Неинфекционные воспаления

Аднексит, эндометрит, аденомиоз и некоторые другие неинфекционные болезни репродуктивной сферы могут почти не беспокоить женщину в обычное время, а при месячных проявляться схваткообразными болями внизу живота.

Причины

Вызывает появление болезненности в период менструации умеренное сокращение матки, необходимое для изгнания крови и частиц отторгнутого эпителия внутренней стенки детородного органа.

Дополнительным провоцирующим фактором боли при месячных является естественные колебания гормонального фона с учетом фазы менструального цикла.

Симптоматика

Во время месячных схваткообразные боли отдают:

Интенсивность болезненных проявлений различна. «Схватки» при месячных могут быть умеренными, а могут вызывать почти нестерпимую боль.

Помимо болевого дискомфорта месячные сопровождаются обильным кровоотделением.

Терапия

Лечение гинекологических патологий должен назначить врач с учетом характера воспалительного процесса. А для облегчения состояния во время месячных рекомендуется пить спазмалитики:

Спазган;

Папаверин;



Дротаверин.

Если болит нестерпимо или появилось обильное кровотечение, следует вызвать «скорую».

Какой врач лечит

Патологиями женской репродуктивной сферы занимаются гинекологи.

2. Выкидыш

Отторжение плодного яйца не всегда можно определить, нередко самопроизвольный аборт воспринимается, как начало месячных и женщина теряет ребенка, так ми не узнав, что была беременной.

Причины

Прикрепление плодного яйца происходит с помощью хориона (зародыша плаценты) и в первые дни после имплантации эмбрион недостаточно хорошо закреплен на стенке детородного органа. Спровоцировать отторжение зародыша могут:

стресс;

переутомление;

таскание тяжелых сумок;

натуживание при запорах;

ушибы брюшной стенки.

Иногда происходит отторжение без видимых причин. Врачи предполагают, что таким образом организм избавляется от погибшего или нежизнеспособного эмбриона.

Признаки

Заподозрить самопроизвольный аборт можно по характеру появления болезненности:

Появляется ноющая или тянущая боль, иррадиирующая в крестец или копчик. Долевой дискомфорт сопровождается появлением мажущих влагалищных выделений.

Постепенно болеть начинает сильнее, появляются схватки во время месячных. Схваткообразные боли развиваются на фоне сильного маточного кровотечения.

Если у женщины при месячных всегда появляется схваткообразная боль, то выкидыш может остаться незамеченным.

Лечение

Помочь при самопроизвольном аборте могут только в условиях стационара. Если есть возможность сохранения беременности, то назначают препараты, расслабляющие стенки детородного органа. В дополнение к основной терапии проводят общеукрепляющий курс приема витаминов.

Если же зародыш полностью оторван от стенки матки, то врачи проводят ревизию (профилактическую чистку) детородного органа, чтобы предотвратить осложнения, которые возникают при неполном выходе плодного яйца.

Кто поможет

При подозрении на самопроизвольный аборт показана госпитализация в отделение гинекологии.

3. Внематочная беременность

Яйцеклетка оплодотворяется в фаллопиевой трубе, а затем спускается в матку и имплантируется в стенку органа. Но иногда прикрепление происходит не в матке, а в неприспособленном для этого органе – тогда возникает внематочная беременности.

Причины

Затруднение прохождения плодного яйца по маточным трубам может быть вызвано:

непроходимостью;

наличием патологических сужений;

неприспособленностью стенок детородного органа для прикрепления оплодотворенной яйцеклетки (происходит имплантация в шейку матки).

Не имея возможности закрепиться в детородном органе, плодное яйцо внедряется в фаллопиеву трубу или маточную шейку, реже в другие органы, также неприспособленные для вынашивания ребенка.

Симптомы

Для внематочной беременности характерно:

схваткообразные боли внизу живота перед месячными;

появление обильного кровотечения на фоне усилившихся схваток.

При трубной имплантации дополнительно болит справа или слева (в месте прикрепления эмбриона).

Почти всегда симптоматика развивается после задержки месячных и женщина уже знает о наступлении беременности. Но, к сожалению, с помощью теста удается определить только произошедшее оплодотворение, а не место внедрения эмбриона и при внешнем осмотре невозможно отличить внематочную беременность от выкидыша.

Помощь

Что делать, решают доктора в стационарных условиях. Шеечный имплант самостоятельно выходит под наблюдением врачей или удаляется путем чистки детородного органа под местной анестезией.

При трубном внедрении самопроизвольная эвакуация невозможна, а схваткообразные боли могут привести к разрыву фаллопиевой трубы. В этом случае делают полостную операцию или эндоскопическое удаление трубы вместе с зародышем.

Куда обращаться

При обильных месячных, сопровождающихся сильными схваткообразными болями необходимо вызвать бригаду скорой помощи. Медики доставят в приемное отделение гинекологической больницы.

4. Отторжение миомы

Доброкачественная опухоль на ножке, растущая внутри матки, может самопроизвольно отторгаться.

Провоцирующие факторы

Основной причиной считают: самопроизвольный отрыв новообразования, который возникает в ряде случаев:

при прыжке с большой высоты;



ушибах живота;перенапряжении брюшной стенки.

Отрыв возможен только для небольших по размеру опухолевых образований. Риск самопроизвольного отторжения миомы повышается во время месячных.

Признаки

При «рождении» миомы появляются боли при месячных, как схватки, а затем увеличивается объем кровянистого отделяемого из влагалища.

Отторжение миомного узла по симптомам похоже на выкидыш, но процесс завершается выходом однородного образования.

После самоудаления новообразования схваткообразные боли теряют интенсивность и постепенно проходят, а объем кровянистого отделяемого уменьшается. Если кровотечение не уменьшается, то это может говорить о повреждении сосудов внутри матки или о внутренних разрывах.

Лечение

Вне зависимости от того, каков итог изгнания миомного образования: вышел узел и схватки прекратились, или процесс активно продолжается, женщину необходимо госпитализировать. При этом «рожденное» новообразование тоже забирают для последующего цитологического исследования.

В стационарных условиях проводят делают УЗИ матки и определяют размер оторвавшейся опухоли – от этого зависит тактика лечения. После получения необходимой информации под местным обезболиванием удаляют миому и проводят ревизию матки.

При кровотечениях из крупных сосудов, которые невозможно прекратить при помощи выскабливания или прижигания показана хирургическая операция.

Если узел уже вышел и кровянистое отделяемое, как при месячных или после родов, то пациентку оставляют под наблюдением и обследование проводят в плановом порядке.

Кто поможет

Необходимую помощь окажут врачи в отделении гинекологической хирургии.

Что еще провоцирует схваткообразные боли при месячных

Посмотрим, какие еще могут быть причины схваткообразных болей при месячных:

Заболевания кишечника. Кишечные петли расположены рядом с маткой и симптомы патологии органа усиливаются при месячных из-за того, что детородный орган начинает немного сокращаться. Характерная особенность – схваткообразные боли сопровождаются тошнотой, метеоризмом и другими диспепсическими расстройствами.

Рубцы или спайки на матке. Из-за абортов, гинекологических заболеваний или хирургических вмешательств появляются рубцовые изменения, поэтому стенки детородного органа не могут равномерно сокращаться при месячных. Это служит причиной появления боли внизу живота схваткообразного характера.

Индивидуальная болевая чувствительность. У некоторых девушек повышена реакция на боль и физиологические сокращения детородного органа во время месячных начинают восприниматься, как схваткообразные болевые проявления.

Половое созревание. У девочек на протяжении 1-2 лет с начала первых месячных могут до полного установления менструального цикла возникать схваткообразные боли.

Появление схваткообразных болей почти всегда указывает на развитие патологии. Не следует игнорировать возникшую симптоматику – это может привести к развитию осложнений.

Что делать, когда при месячных появляются схваткообразные боли

Прежде всего – оценить свое состояние:

Интенсивность боли. Если болит при месячных сильно, то требуется немедленная медицинская помощь.



Характер менструального кровотечения. Обильные кровянистые выделения при месячных могут говорить о выкидыше или маточном кровотечении. Если схваткообразные боли при этом усиливаются, то требуется госпитализация.Когда стало болеть. Если болевые схваткообразные ощущения появляются при месячных регулярно в течение нескольких лет, то это может быть признаком скрытого хронического процесса репродуктивной сферы или неправильно установленной внутриматочной спирали. Экстренной помощи не требуется, но пройти обследование у гинеколога необходимо.Продолжительность болезненных ощущений. Если болит на протяжении всей менструации и сохраняются умеренные боли после месячных, то это тревожный признак, требующий внимания.

Появление при месячных схваткообразных болей, за редким исключением, указывает на патологический процесс. Обращение к гинекологам поможет сделать месячные менее болезненными и сохранить женское здоровье.

Источник: detstvo-kaluga-new.ru