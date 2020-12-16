17 декабря Великий церковный праздник: История святой великомученицы Варвары Илиопольской в день памяти

Жажда познания истинного Бога настолько овладела пылкой душой девушки, что она отказалась от замужества. Она решила посвятить жизнь разгадке этой тайны — сотворения мира.

Варвара, совсем юная девушка, пришла к пониманию Единого Бога без посторонней помощи

История святой Варвары уносит нас в III век от Рождества Христова, во времена раннего христианства. В те времена, когда во тьме появился свет. Времена, когда напуганные невиданной мощью учения Христова, сторонники многобожия яростно отстаивали свой пошатнувшийся мир.

День памяти: 17 декабря

Удивительно то, что Варвара, совсем юная девушка, пришла к пониманию Единого Бога без посторонней помощи. Не было у неё мудрых наставников и путеводных звёзд. Было только пылкое сердце и пытливый ум. В этой истории вообще много удивительного, и даже сказочного. Есть тут и высокая башня, и прекрасная принцесса, и богатые женихи, и злой отец. Вот только финал этой сказки — не счастливое замужество, а мученический венец и жизнь вечная.

Сегодня, вознося молитвы святой Варваре великомученице, мы находимся под надёжной защитой нашей Церкви. Всё дальше от нас первые христиане. Всё плотнее пелена веков, скрывающая их деяния. Но мы твёрдо знаем — всё это не добрая сказка, а горькая, страшная быль.

Житие святой Варвары Илиопольской

Варвара была дочерью богатого и знатного язычника Диоскора, жившего в городе Илиополе Финикийском, что на территории современной Сирии. Когда девочке было 4 года, её мать умерла. Овдовев, Диоскор направил всю силу своей любви на единственную дочь. Любовь язычника нам сложно понять. Когда по городу поползли слухи о необыкновенной красоте подрастающей Варвары, Диоскор решил оградить её от соблазнов внешнего мира. Он построил высокую башню, и заточил в неё собственную дочь. У девочки было всё необходимое, слуги и учителя-язычники, но ей было запрещено покидать своё жилище.

Находясь в одиночестве, Варвара предалась созерцанию мира и размышлению. Пугающая глубина звёздного неба, манящие тайны синих гор, пение птиц и цветущие сады — кто создал всё это? Гармония, красота и величие природы наполнили сердце девушки мечтой о Создателе. Не может быть, чтобы всё это сделали бездушные идолы, которые сами есть творение рук человека!

Жажда познания истинного Бога настолько овладела пылкой душой девушки, что она отказалась от замужества. Она решила посвятить жизнь разгадке этой тайны — сотворения мира. Все богатые и знатные женихи, которых приводил отец, были отвергнуты.

Поняв, что причиной изменения характера своей любимой дочери стал он сам, Диоскор смягчился и дал ей полную волю. Он надеялся, что Варвара заведёт новые знакомства, и, следуя примеру сверстниц, изменит своё отношение к замужеству.

Но Промысел Божий устроил так, что Варвара познакомилась с юными христианками, которые тайно, под угрозой жестокой расправы, несли новые знания в языческий мир. Они, наконец, наполнили светом страждущую душу. Варвара узнала о Творце и Святой Троице.

Зерно веры попало на готовую почву. Вскоре святая дева тайно приняла Крещение.

Однажды Варвара, в отсутствие отца, вмешалась в строительство роскошной бани. Она убедила строителей сделать не два, как было в проекте, а три окна — во имя Святой Троицы. Вернувшись, Диоскор выразил крайнее недовольство изменениями в плане постройки. Чтобы спасти рабочих от гнева отца, Варвара открыла ему свою тайну. Поняв причину своих неудач и чувствуя полное бессилие что-либо изменить, Диоскор рассвирепел. Только чудесное спасение уберегло девушку от меча в этот раз, но мученическая смерть была неминуема. Люди выдали святую. Отец морил её голодом и жестоко избивал, тщетно пытаясь вернуть в свою языческую веру. Отчаявшись, Диоскор предал дочь правителю города на суд.

Мучения бедной девушки утроились. Её тело истязали бичами, а раны растирали грубой одеждой из волос. Сам Спаситель явился ночью к горячо молившейся деве и исцелил её раны. Это только добавило жестокости мучителям. Святую жгли свечами, били наотмашь железом, едва не проломили череп молотком.

Казни христиан происходили публично, в назидание толпе. Среди свидетелей жутких пыток Варвары оказалась юная Юлиания. Она обличила палачей и, уверовав в Христа, пожелала разделить участь Варвары. Святых мучениц истязали со зверской жестокостью. Их водили обнаженными по городу, издеваясь и избивая. Их тела терзали крючьями. Наконец, святых мучениц Варвару и Юлианию обезглавили, так и не склонив обратно в тьму язычества. Диоскор лично вызвался казнить свою дочь.

Источник: omolitvah.ru