Что одеть на новый год 2021 и как накрыть стол?

Довольно важно при создании новогоднего образа учитывать те цвета, которые совсем не соответствуют Белому Металлическому Быку.

Встречать Новый 2021 год, как и прошлые праздники, согласно советам астрологов, нужно в определённой одежде

С приближением Нового 2021 года многие люди всё чаще стали задаваться вопросами о том, как правильно встретить его, в чём это следует делать и что из еды должно быть на праздничном столе. Составлением рекомендаций на тему торжества, символом которого является Белый Металлический Бык, в первую очередь занимаются известные астрологи.

Наряды, подходящие для встречи Нового 2021 года

Отмечается, что встречать Новый 2021 год, как и прошлые праздники, согласно советам астрологов, нужно в определённой одежде. Так, выбор должен падать не только на отдельные предпочтения, последние тренды и настроение. Многое должно зависеть от того, какая именно одежда подходит для символа Нового года. Таковым, как известно, в 2021 году станет Белый Металлический Бык.

Согласно рекомендациям астрологов, цвет наряда во время проведения данного праздника должен соответствовать Белому Металлическому Быку. Так, среди оттенков, на которых можно остановиться, выделяются:

белый, бежевый, кофейный;

серебристый, золотой;

светло-розовый, голубой, серый, а также остальные пастельные цвета.

Довольно важно при создании новогоднего образа учитывать те цвета, которые совсем не соответствуют Белому Металлическому Быку. Так, неподходящим может стать наряд красного цвета и других подобных оттенков. Согласно заявлениям астрологов, встреча Нового 2021 года в красном цвете может привлечь в дом неудачу. В первую очередь это будет касаться финансовой сферы жизни.

Отмечается, что встречать Новый 2021 год, символом которого является Белый Металлический Бык, не рекомендуется в сильно выделяющихся нарядах. Так, представителям как прекрасного, так и сильного пола рекомендуется подбирать нежные и спокойные образы. Девушкам может подойти как платье, так и брючный костюм. При этом всём, несмотря на некоторые ограничения, во время торжества необходимо выглядеть празднично.

Что должно быть на столе во время празднования Нового 2021 года

Праздничный стол является одной из самых важных составляющих каждого Нового года. Подбирать блюда, которые будут присутствовать на нём во время проведения зимнего торжества, рекомендуется также в зависимости от «предпочтений» символа праздника – Белого Металлического Быка. Так, помимо классических салатов, на столе должны присутствовать и некоторые другие продукты.

Отмечается, что по своей природе быки предпочитают употреблять в пищу продукты растительного происхождения. В связи с этим астрологами рекомендуется ставить на стол во время празднования Нового 2021 года как можно больше овощей. Они могут быть как в сыром виде, так и быть засоленными, а также представлять собой салаты. Помимо этого, во время торжества можно употреблять в пищу фрукты.

Астрологи рекомендуют для празднования Нового 2021 года на стол также ставить нарезку из различных сортов сыра. За счёт этого получится отблагодарить бывший символ, Крысу, за всё хорошее, что происходило на протяжении долгих месяцев. Отмечается, что на праздничном столе, помимо продуктов растительного происхождения, могут присутствовать и морепродукты.

Блюда из рыбы во время праздничного вечера должны быть приготовлены исключительно по классическим рецептам. При этом, как отмечают астрологи, не рекомендуется ставить на стол во время празднования Нового 2021 года любые блюда, в состав которых входит говядина. Из-за этого Белый Металлический Бык может плохо повлиять на всё будущее время, символом которого он является.

Другие рекомендации, касающиеся проведения Нового 2021 года

Отмечается, что при подготовке к проведению Нового 2021 года гражданам рекомендуется учитывать и некоторые другие правила, соответствующие «предпочтениям» Белого Металлического Быка. Так, дом во время торжества стоит украшать в классическом, привычном стиле. Однако при этом не стоит использовать любые элементы декора, в которых присутствует красный цвет и его оттенки. Это может привлечь в дом неудачи, которые станут преследовать с самого начала 2021 года.

Встречать Новый 2021 год, согласно рекомендациям астрологов, лучше всего в тихом семейном кругу. При этом на торжестве могут присутствовать и друзья, и другие гости. Главное – чтобы празднование не проходило среди незнакомых людей. Данное правило связано с тем, что бык – это символ стабильности и неспешности. Все люди перед наступлением Нового года должны соответствовать его символу даже поведением.

Во время празднования в честь наступления Нового 2021 года, помимо всего прочего, рекомендуется избегать ссор и других конфликтных ситуаций. Данное торжество должно проходить в полном спокойствии и гармонии с окружающими людьми. Только при соблюдении данного правила на протяжении всего года человека будут сопровождать удача, благополучие и достаток.

Согласно традициям, во время празднования каждого Нового года граждане употребляют алкогольные напитки. Однако в день наступления 2021 года на столе не должно присутствовать спиртное красного оттенка. Данного оттенка рекомендуется избегать во всех, даже самых мелких и незначительных деталях.

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Источник: rsute.ru