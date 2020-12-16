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22 декабря 2020: Что будет в день, когда выпадет пять двоек, верно ли пророчество ясновидящей Ванги?

10:50 16.12.2020 Фото: pixabay.com
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Что касается срока, когда пандемия коронавируса отступит, то Косторной также назвал конкретную дату.

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20 марта в день весеннего равноденствия проблема с коронавирусом будет не столь актуальной, потому что Земля войдет в пятое измерение

Друг предсказательницы сообщил когда отступит пандемия коронавируса

В обществе не утихают споры насчет предсказаний знаменитой слепой болгарской прорицательницы Вангелии Пандевой Гуштеровой, более известной как баба Ванга. Несмотря на то, что она скончалась в августе 1996 года, до сих пор всплывают ее новые пророчества. В марте этого года, например, появилась новость, что Ванга, оказывается, предупреждала о появлении коронавируса. Ее друг Сергей Косторной, который стал участником шоу "На самом деле" на Первом канале, объяснил, что ему разрешили сообщить об этом пророчестве только за семь дней до пандемии. Теперь же он хочет предупредить о дате 22 декабря 2020 года. Кроме этого Косторной сообщил, когда коронавирус отступит.

"В дату 22 декабря 2020 года выпадает пять двоек", - отметил Косторной и добавил, что если человечество не одумается, продолжит гоняться за деньгами и устраивать войны, то мир может охватить пандемия еще одной тяжелой болезни.

"В истории были периоды, когда чума выкосила огромные территории… Это может быть неожиданная война", - предупредил Косторной.

Друг Ванги также заявил, что он знает и о пророчестве Ванги на будущий год, но пока не может его обнародовать, из-за некоего табу, которое было дано много лет назад.

"Предсказание о коронавирусе мне было разрешено сделать за семь дней", - объяснил он.

Косторной в этой связи отметил, что 22 декабря нужно ждать с опаской, поскольку слова Ванги об этой дате очень тревожны: «На солнышке погреемся, и черной тенью падет солнце».

Он напомнил, что на 21 и 22 декабря по сообщению ученых выпадает страшная вспышка на солнце.

"Как это отразится на психике людей?", - задается вопросом Косторной.

Что касается срока, когда пандемия коронавируса отступит, то Косторной также назвал конкретную дату.

"20 марта в день весеннего равноденствия проблема с коронавирусом будет не столь актуальной, потому что Земля войдет в пятое измерение", - заявил он.

Источник: mk.ru

22.12.2020 дата коронавирус предсказательница пророчество Ванга Сергей Косторной
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