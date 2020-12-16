Свежее рыбное филе в магазине "Хороший", для тех, кто любит вкусно и быстро покушать

Всем известно, что рыба - это ценный источник питательных веществ: омега 3, омега 6 жирные кислоты просто необходимы нашему организму для полноценного функционирования.

За свежей и полезной рыбкой приходите в магазин "Хороший"

Не любите разделывать рыбу? Нужно быстро приготовить вкусный и полезный ужин и при этом не потратить много времени? Отличное решение - филе свежей и полезной рыбки.

Всем известно, что рыба - это ценный источник питательных веществ, омега 3, омега 6 жирные кислоты просто необходимы нашему организму для полноценного функционирования. Самый простой способ их получения - еженедельное употребление рыбных блюд.

За свежей и полезной рыбкой приходите в магазин "Хороший" по адресам: ул. Микрорайон, 25б, ул. Горького,4.

Источник: Раздел Магазина морских продуктов "Хороший" на сайте Весь Бердск