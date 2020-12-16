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Дом

Стильная детская в магазине Дом мебели "Север"

09:18 16.12.2020 Фото: Дом мебели Север
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У нас вы найдете оптимальный вариант, который подойдет и вам и ребенку.

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Детская мебель в магазине "Север - это счастливые малыши у вас дома

Мечтаете создать своим детям уютную обстановку? Хотите, чтобы мебель выполняла эстетические, функциональные и практические функции сразу? Выход, детская мебель в магазине "Север".

У нас вы найдете оптимальный вариант, который подойдет и вам и ребенку. Удобная, вместительная и красивая детская мебель поможет сделать уютной любую комнату. Теперь точно все будет разложенно по полочкам и хватит места для каждой игрушки!

Приходите, выбирайте, покупайте!

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 19.00, по адресу Вокзальная 54 А

т.8-996-545-2839

Источник: Раздел Дома мебели Север на сайте Весь Бердск

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