Человек десятилетия будет конкурентоспособнее машин. Что думают ученые?

Человек десятилетия будет конкурентоспособнее машин, уверены ученые

Человек сохранит профессиональные и творческие преимущества перед искусственным интеллектом на ближайшие десятилетия, утверждают ученые Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. Плеханова). К такому выводу они пришли, проанализировав тенденции развития науки и цифрового общества за последние 15 лет. Результаты опубликованы в научном журнале Journal of Intellectual Capital.

Киберфизические системы – от умной бытовой техники до анализа больших данных – занимают все более значимое место в жизни общества, но в творческой деятельности, уверены ученые РЭУ им. Плеханова, машинные технологии еще долго будут успешны только при дефиците интеллектуального капитала человека.

"Проанализировав профильные исследования за последние 15 лет и данные международного рейтинга цифровой конкурентоспособности IMD, мы показали, что в интеллектуальной деятельности при современных темпах развития ИИ человек окажется гарантированно более конкурентоспособным. При создании и совершенствовании творческих и научных идей в ближайшие десятилетия машина не сможет заменить человеческий разум", – рассказал профессор кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Плеханова Александр Алексеев.



При этом у машинных технологий, по словам авторов исследования, есть преимущества в ряде областей. Сбор и анализ разнообразной маркетинговой информации, а также формирование и обработка цифровых баз данных станет областью несомненного доминирования машин. Также перспективно их использование в рутинных процессах разработки программного обеспечения и в качестве администраторов научно-исследовательской деятельности.Применение машинных технологий непосредственно в исследованиях также может быть продуктивным, однако главным залогом успеха в этом направлении, согласно данным ученых РЭУ, является систематическое развитие финансовой инфраструктуры науки.Другим важным результатом работы стало опровержение гипотезы, согласно которой одной из ключевых проблем инновационного развития является несовершенство нормативно-правовой базы."Полученные результаты позволяют утверждать, что детально проработанная законодательная база по факту оказывается сдерживающим фактором, что отчетливо видно при сопоставлении данных по странам с развитым законодательством, таким как Нидерланды или Сингапур, и странам, где правовое регулирование в сфере высоких технологий еще развивается, например, в Бразилии, Китае или, скажем, России", – рассказал Алексеев.Исследование продемонстрировало, что робототехника и искусственный интеллект гораздо более интенсивно используются при модернизации экономики именно в странах с низким уровнем правового регулирования инноваций и слабой защитой патентных прав.Любопытно и то, что ценность интеллектуальных продуктов, созданных с применением машинных технологий, оказывается значительно выше не в развитых, а в развивающихся цифровых обществах. Ученые РЭУ им. Плеханова объясняют это тем, что эффект новизны оказывается для потребителя более значимым, чем другие факторы.

Проблема роли искусственного интеллекта в современном бизнесе активно изучается специалистами во всем мире, отметили авторы исследования. Однако, именно коллектив ученых РЭУ им. Плеханова впервые в современной экономической науке предпринял попытку сопоставить конкретные виды деятельности человека и искусственного интеллекта с тем, чтобы выделить их преимущества при создании конкретных инновационных продуктов.