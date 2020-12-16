На 5,5% вырастет зарплата у почти 4 млн россиян с 1 января 2021 года. Почему?

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект, в соответствии с которым с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины — ниже. Медианный доход — величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже.

В соответствии с законопроектом МРОТ в 2021 году составит 43% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5%. Такое увеличение затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн человек — бюджетники, 2,1 млн человек — работники внебюджетного сектора.

ПМ на душу населения в целом по России составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля в абсолютном выражении. По сравнению с действующим ПМ рост составит 3,7%. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно.

При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год (теперь это еще и конституционная гарантия).

В настоящее время прожиточный минимум определяется ежеквартально исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой составляют продукты питания. При такой методике рост ПМ, от которого зависит и размер МРОТ, все больше отстает от роста доходов населения в целом по стране.

С переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход, и зарплата большинства граждан.

Ко второму чтению предложена поправка, в соответствии с которой региональный МРОТ может быть установлен с учетом природно-климатических особенностей местности. В случае ее принятия такое право получат региональные органы власти.

Источник: Госдума