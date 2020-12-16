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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 16 декабря отмечается 11 именин по церковному календарю

07:10 16.12.2020 Фото: pxhere
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По святцам 16 декабря отмечается 11 именин: 10 мужских и 1 женские.

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Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день

Мужчины

Андрей от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»
Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Савва от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Гликерия женская форма от Гликерий, происходящего от древнегреческого имени Глюкериос (от слова глюкерос) - «сладкий»
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