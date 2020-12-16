Сегодня именины: 16 декабря отмечается 11 именин по церковному календарю

Мужчины
|Андрей
|от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»
|Гавриил
|от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
|Георгий
|от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
|Егор
|русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Савва
|от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Женщины
|Гликерия
|женская форма от Гликерий, происходящего от древнегреческого имени Глюкериос (от слова глюкерос) - «сладкий»