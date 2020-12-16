Морозы усилятся? Прогноз погоды на 16 декабря в Бердске

Зима вторглась в Бердск

Метеорологическая обстановка: Облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем небольшой снег, по юго-западу преимущественно без осадков. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15 °С, при прояснениях до -22 °С, днем -9, -14 °С.