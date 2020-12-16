15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Морозы усилятся? Прогноз погоды на 16 декабря в Бердске

06:30 16.12.2020 Фото: pixabay
0

На дорогах местами гололедица.

% name% title
Зима вторглась в Бердск

Метеорологическая обстановка: Облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем небольшой снег, по юго-западу преимущественно без осадков. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15 °С, при прояснениях до -22 °С, днем -9, -14 °С.

погода прогноз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошего настроения!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМорозы усилятся? Прогноз погоды на 16 декабря в Бердске
06:30 16-12-2020
Морозы усилятся? Прогноз погоды на 16 декабря в Бердске
Как выглядит идеальная новогодняя ночь для каждого Знака Зодиака
05:00 16-12-2020
Как выглядит идеальная новогодняя ночь для каждого Знака Зодиака
80 -летняя домработница Киркорова ждет, что он позовет ее жить в свой дом 1
04:00 16-12-2020
80 -летняя домработница Киркорова ждет, что он позовет ее жить в свой дом
Что точно нельзя дарить на Новый 2021 год белого металлического Быка
03:00 16-12-2020
Что точно нельзя дарить на Новый 2021 год белого металлического Быка
Кристина Асмус стала жгучей брюнеткой
02:00 16-12-2020
Кристина Асмус стала жгучей брюнеткой
Эти 6 вещей мама никогда не должна делать при детях
00:01 16-12-2020
Эти 6 вещей мама никогда не должна делать при детях
Шаляпин хочет заменить Якубовича на "Поле чудес": Леонид дал свой ответ молодому певцу
23:20 15-12-2020
Шаляпин хочет заменить Якубовича на
Регина Дубовицкая ответила Елене Воробей на "зашкварный "Аншлаг"
22:50 15-12-2020
Регина Дубовицкая ответила Елене Воробей на
Кому нельзя откладывать жизнь до старости, рассказала астролог Василиса Володина
22:20 15-12-2020
Кому нельзя откладывать жизнь до старости, рассказала астролог Василиса Володина
График выплаты пенсии за январь 2021: выдача начнется с 29 декабря 2020 года. Узнай свою дату
22:00 15-12-2020
График выплаты пенсии за январь 2021: выдача начнется с 29 декабря 2020 года. Узнай свою дату