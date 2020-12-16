Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 16 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

16 декабря - день покорения вершин

• День лохматых

• День покорения вершин

• День мировой немоты и тишины



• День памяти святого пророка Софонии• День теоремы Пифагора (Pythagorean Theorem Day)• День еды покрытой шоколадом (National Chocolate Covered Anything Day) - США• День независимости - Казахстан• «Бостонское чаепитие» (Boston Tea Party) - США• День работников МЧС - Азербайджан• День спорта - Таиланд• Фестиваль «Лас-Посадас» (Las Posadas) - Мексика, Гватемала, Куба• День примирения - ЮАР• День победы - Бангладеш• День исследований - Иран• Национальный день - Бахрейн• День сионизма (Zionism Day) - США• Именины у Саввы, Николая, Андрея, Ивана, Георгия• Иван Молчальник (Безмолвник)

Важные даты

1899основан футбольный клуб «Милан».

1931 цыганский театр-студия «Ромэн» получил статус профессионального театра.

1941 нацистами создано Брестское гетто.

1946 Кристиан Диор, при поддержке «короля текстиля» Марселя Буссака, открыл свой дом моды на авеню Монтень в Париже.

1947 создан первый в мире биполярный транзистор.

1989 московский график Сергей Арто за 24 часа 2 минуты 30 секунд непрерывной работы нарисовал 656 портретов студентов и аспирантов МГУ.

1997 в Японии после показа 38-ой серии "Покемонов" с эпилептическими припадками госпитализировано 685 детей, данная серия была запрещена для показа в других странах.

1999 жительница Квебека Селин Дион награждена премией за продажу в течение десятилетия 100 миллионов своих альбомов.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend