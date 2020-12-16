Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 декабря 2020 в России и мире

• День лохматых
• День покорения вершин
• День мировой немоты и тишины
• День теоремы Пифагора (Pythagorean Theorem Day)
• День еды покрытой шоколадом (National Chocolate Covered Anything Day) - США
• День независимости - Казахстан
• «Бостонское чаепитие» (Boston Tea Party) - США
• День работников МЧС - Азербайджан
• День спорта - Таиланд
• Фестиваль «Лас-Посадас» (Las Posadas) - Мексика, Гватемала, Куба
• День победы - Бангладеш
• День исследований - Иран
• Национальный день - Бахрейн
• День сионизма (Zionism Day) - США
• Именины у Саввы, Николая, Андрея, Ивана, Георгия
• Иван Молчальник (Безмолвник)
Важные даты
1899основан футбольный клуб «Милан».
1931 цыганский театр-студия «Ромэн» получил статус профессионального театра.
1941 нацистами создано Брестское гетто.
1946 Кристиан Диор, при поддержке «короля текстиля» Марселя Буссака, открыл свой дом моды на авеню Монтень в Париже.
1947 создан первый в мире биполярный транзистор.
1989 московский график Сергей Арто за 24 часа 2 минуты 30 секунд непрерывной работы нарисовал 656 портретов студентов и аспирантов МГУ.
1997 в Японии после показа 38-ой серии "Покемонов" с эпилептическими припадками госпитализировано 685 детей, данная серия была запрещена для показа в других странах.
1999 жительница Квебека Селин Дион награждена премией за продажу в течение десятилетия 100 миллионов своих альбомов.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend