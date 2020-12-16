Новолуния-2021: как они повлияют на всех? Даты новолуния на 12 месяцев

На новолуние принято загадывать самые заветные желания, а также проводить многочисленные ритуалы, привлекая в свою жизнь достаток и любовь.

Таблицу важных дат в 2021 году уже представили профессиональные астрологи

Узнать заранее даты новолуний в 2021 году важно тем, кто стремится кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Известно, что под влиянием астрономического явления человек наполняется воодушевлением и особой энергетикой, которая помогает достигать поставленных перед собой целей. Таблицу важных дат в 2021 году уже представили профессиональные астрологи.

Почему важно знать даты новолуний в 2021 году

Новолуние — это одна из самых значимых фаз Луны, которая символизирует очищение от всего, что тяготит, и стремление к переменам. Влияние на человека астрономическое явление оказывает неоднозначное: вызывает смятение, эмоциональные срывы и душевные волнения.

Готовиться к новолунию астрологи рекомендуют с особой тщательностью. Важно заранее настроиться на позитивное мышление, отмести все сомнения, установить важные цели, которых в будущем человек желает достигнуть. Потому важно знать даты новолуний и их особенности, зависят которые от знака зодиака, имеющем влияние на луну в тот или иной момент ее движения.

На новолуние принято загадывать самые заветные желания, а также проводить многочисленные ритуалы, привлекая в свою жизнь достаток и любовь. Считается, что родившаяся Луна особенно чувствительна к самым тайным и скрытым чувствам человека, а потому именно на новолуние можно смело снимать маску и просить у судьбы всего, чего действительно хочется.

Когда будут новолуния в 2021 году: таблица

Первое новолуние в 2021 году произойдет 13 января, и оно астрологами считается знаковым: в этот день важно устанавливать высокие цели на год вперед, ненадолго забыв о первостепенных проблемах и рутинных делах. Только правильный настрой в первое новолуние года поможет не потерять вдохновение в течение последующих 12 месяцев.

Луна в период первого в 2021 году новолуния будет в Козероге, а это значит, что в людях будет преобладать рациональность и холодный расчет. Именно деловые и финансовые достижения будут исполнены, если грамотно их запланировать. Для усиления энергетики астрологи советуют не просто загадывать желания, а записывать их или визуализировать момент их исполнения.

Какое влияние окажут новолуния в 2021 году: что можно и что нельзя делать в эти дни

Дни новолуний в 2021 году астрологами считаются больше неблагоприятными, ведь достичь концентрации внимания, эмоционального равновесия и уверенности в себе под влиянием нестабильной Луны люди практически не в состоянии.

Как и под влиянием полнолуния, в новолуние чувственность и ранимость просыпаются в первую очередь, разрушая любые доводы рассудка. Опасность новолуния заключается в том, что под влиянием эмоций можно настроить воздушных замков, которые после снятия «розовых очков» рассыпятся, оставив человеку чувство досады и разочарования в собственных силах.

В новолуние астрологи не рекомендуют делать первые шаги к переменам. Физических и душевных сил на последующие свершения может попросту не хватить. Важно планировать, мечтать, продумывать пути реализации задуманного, но решительные действия лучше откладывать на более благоприятный период.

Нельзя в новолуние стричь волосы и ногти, проводить процедуры по уходу за собой, соглашаться на хирургические вмешательства, так как повышенный эмоциональный фон каждого человека может сыграть злую шутку.

Можно в новолуние менять свои привычки, избавляясь от вредных и приобретая полезные. Но нельзя садиться на диету, так как после крайней фазы следует фаза растущей Луны, символизирующая активные действия и трату энергии на решение первостепенных и отложенных на потом задач. Только полноценное питание в эти дни помогает человеку справиться с внутренним желанием двигаться к переменам.

Нельзя в новолуние выяснять отношения и завершать начатое ранее. Результат может быть самым неожиданным, причем как в личной сфере, так и деловой.

Источник: 1rre.ru