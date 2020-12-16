Прогнозы экспертов: куда вложить деньги россиянам в 2021 году. Какую валюту покупать?

Американский доллар считается наиболее приоритетным для покупки. Это сложилось исторически, так как он в течение продолжительного промежутка времени доказал свою благонадёжность. Однако полагаться только на него не следует. Лучшим вариантом будет приобретение как долларов, так и евро.

Хорошим вариантом для инвестиций в России являются драгоценные металлы

Инвестиционная деятельность является одним из основных способов получения прибыли за счёт вклада в тот или иной проект. В связи с приближением Нового года, граждане России задаются вопросом, куда вложить деньги в 2021 году, и что думают по данному поводу отечественные эксперты. В свою очередь они всегда готовы ответить на вопросы волнующие россиян. Некоторые рекомендации были даны опытными инвесторами. Помимо этого, известно в какой валюте лучше всего хранить деньги в 2021 году.

Опытные инвесторы поделились мнением, куда можно вложить деньги в России в 2021 году

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году многие компании оказались на грани выживания, так как ограничительные меры, призванные остановить распространение болезни оказались негативный эффект на мировую экономику. В связи с этим, в инвестиционной деятельности появилось больше рисков, чем раньше, и это станет привычным делом для инвесторов, которые имеют намерение сделать вклады в России в 2021 году. Инвесторы находятся в постоянном ожидании того, что произойдёт обвал мирового рынка. Тем не менее, предприимчивые люди разобрались, как из этого можно извлечь выгоду.

Многие инвестируют в онлайн-сервис Zoom, благодаря которым, стало возможным проводить школьные, вузовские и многие другие занятия.

Партнёр компании TA Ventures Игорь Перция рекомендовал обратить внимание на такие направления как: мобилити, разработка программного обеспечения для корпораций, а также промышленные технологические новшества. Цифровые технологии меньше всего страдают в условия пандемии коронавируса, так как многие люди переходят на дистанционную форму работы, из-за чего человечество начинает активнее пользоваться компьютерами, мобильными гаджетами и всевозможным профессиональным софтом.

Некоторые эксперты считают перспективными секторами для инвестиций в 2021 году искусственный интеллект, автоматизацию производственных процессов, цифровое здравоохранение, сервисы доставки товаров и в магазины цифровой дистрибуции. В России лучше всего вложить средства в криптовалюту. Предполагается, что это станет главным трендом в 2021 году, а инвесторам незнакомым с биткоинами, рекомендует ознакомиться с ними как можно быстрее. Данные инвестиции считаются достаточно безопасными. Эксперты аргументируют это тем, что биткоины продолжат существовать до тех пор, пока существует Интернет в привычном понимании.

Хорошим вариантом для инвестиций в России являются драгоценные металлы. Так как данный материал продолжают добывать из недр Земли — это значит, что его становится всё меньше и меньше. Таким образом, он продолжит дорожать, поэтому его рост является неизбежным событием. Также хорошим вложением может оказаться приобретение недвижимости в крупных городах, где развита предпринимательская деятельность. Помимо этого, жилую площадь можно приобрести не только коммерческую и жилую. Эксперты рекомендую не упускать из внимания ту площадь, которая продаётся на курортах.

В какой валюте будет выгоднее всего хранить деньги россиянам в 2021 году

Отсутствие надёжности российской национальной валюты не вызывает сомнений практически у каждого гражданина РФ, обладающего аналитическим, критическим мышлением. В связи ситуацией, которая произошла с курсом рубля в 2020 году, россияне всё чаще задаются вопросом о том, чтобы хранить заработанные финансовые средства в более надежной валюте. Они начинают искать, что лучше подойдёт, так как в условиях коронавирусной инфекции страдает не только Россия, но и весь мир в целом.

По этой причине каждый человек, делающий те или иные инвестиции должен в первую очередь сохранить заработанные средства и отказать от необдуманных трат. Покупка более надёжной валюты и является одним из подобных методов. Американский доллар считается наиболее приоритетным для покупки. Это сложилось исторически, так как он в течение продолжительного промежутка времени доказал свою благонадёжность. Однако полагаться только на него не следует. Лучшим вариантом будет приобретение как долларов, так и евро.

Это позволит разбить всю сумму и избежать непредвиденных событий, так как экономика Соединённых Штатов Америки не является застрахованной от проблем, ведь государственный долг государства продолжается увеличиваться с каждым годом. Согласно последним официальным данным от 3 сентября 2020 года, он составляет 26,7 трлн долларов. Также экономисты рекомендуют приобретать доллар в том случае, если есть уверенность, что в США не начнутся массовые беспорядки.

Отечественный эксперт Михаил Делягин уверен, что если курс доллара начнёт падать, то это не произойдёт быстро. Таким образом, у людей, регулярно следящих за ситуацией, будет достаточно времени, чтобы перевести все накопления, которые хранятся у них в американской национальной валюте. В таком случае их будет выгодно переводить в евро или швейцарские франки. Благонадёжность последней валюты подтверждается тем, что у Швейцарии доходы на 10% больше, чем расходы, а это прекрасный показатель.

Источник: 1rre.ru