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Дать приоритет при поступлении в профильные вузы хотят детям полицейских и росгвардейцев хотят депутаты Госдумы

15:20 16.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Речь идёт только о тех вузах, которые находятся в ведении МВД и Росгвардии. Стаж службы сотрудников и экс-сотрудников должен составлять как минимум 20 лет.

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Такая возможность есть у детей военных, стаж службы которых составляет от 20 лет

Детям сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии предложили дать преимущество при зачислении в вузы, которые находятся в ведении МВД России. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму и есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Документ разработан депутатами Александром Хинштейном, Вячеславом Никоновым и Василием Пискаревым.

Сейчас у детей полицейских и сотрудников Росгвардии нет преимущественного права зачисления в профильные вузы. При этом такая возможность есть, например, у детей военных, стаж службы которых составляет от 20 лет. Депутаты считают эту ситуацию несправедливой.

В связи с этим они предлагают внести поправки в Закон «Об образовании». Документ даёт аналогичные возможности детям сотрудников ОВД, тех, кто служит в Росгвадии по контракту, и уволенных в запас сотрудников этих ведомств. Речь идёт только о тех вузах, которые находятся в ведении МВД и Росгвардии. Стаж службы сотрудников и экс-сотрудников должен составлять как минимум 20 лет.

Ранее сообщалось, что количество олимпиад, за которые учащиеся могут получить дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) при поступлении в вузы, увеличат с почти 250 до свыше 650.

вуз МВД поступление в вуз приоритет
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