Судьям заморозят индексацию окладов на 2021 года

Предложено рассмотреть данный законопроект 16 декабря в третьем чтении

В 2021 году предлагается приостановить индексацию должностных окладов судей. Соответствующий законопроект принят во втором чтении Госдумой.

Правительство предлагает до 1 января 2022 года приостановить действие нормы, согласно которой размеры должностных окладов судей ежегодно увеличиваются с учётом уровня инфляции. В соответствии с решениями президента РФ, принятыми по итогам совещания по бюджету на 2021-2023 годы, в 2021 году предусматривается повышение (индексация) размера окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц.

«В отношении должностных окладов судей индексация в 2021 году не запланирована. Следовательно, положения закона Российской Федерации в части ежегодного увеличения (индексации) должностных окладов судей подлежат приостановлению», — отмечают авторы.

Предложено рассмотреть данный законопроект завтра, 16 декабря, в третьем чтении.

Ранее были приняты законы о приостановлении индексации окладов до 2022 года для федеральных госслужащих, а также помощников сенаторов и депутатов Госдумы.

Источник: Парламентская газета