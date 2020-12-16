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Военнослужащие смогут погасить ипотеку маткапиталом. Уже закон приняла Госдума

11:49 16.12.2020 Фото: Pixabay
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Документ, разработанный группой депутатов фракции ЛДПР, вносит изменения в Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

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Теперь военнослужащие смогут улучшить жилищные условия с маткапиталом

Российским военнослужащим дадут право направлять средства материнского капитала на погашение ипотеки. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Документ, разработанный группой депутатов фракции ЛДПР, вносит изменения в Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Установлено, что военнослужащие,  имеющие право на меры государственной поддержки семей с детьми, смогут направить средства материнского капитала на погашение своих обязательств по ипотеке.

Ранее из закона, согласно которому предоставлялось право направлять средства маткапитала на погашение ипотеки, была исключена формулировка о распространении этой нормы и на «иные организации». Из-за этого военнослужащие — участники накопительно-ипотечной системы оказались ограниченными в правах. Закон устраняет этот пробел.

Источник: Парламентская газета

военная ипотека ипотека маткапитал
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Военнослужащие смогут погасить ипотеку маткапиталом. Уже закон приняла Госдума