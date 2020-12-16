Назван размер прожиточного минимума на пенсионера в Москве с 1 января 2021 года

Прожиточный минимум на ребенка в Москве сегодня составляет 15 450 руб. Напомним, на уходящий 2020-й год ПМ для пенсионера был установлен на уровне 12 606 руб., в расчете на душу населения — 17 841 руб., а для трудоспособного гражданина — 20 361 руб.

МРОТ в России в уходящем 2020 году – 12 130 руб

В Москве был принят 14 октября 2020 года закон № 17, установивший прожиточный минимум (ПМ) пенсионера с целью «определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 г.

Третья статья нового правительственного документа признает утратившим силу с начала 2021-го закон № 26 от 30 октября 2019 г., которым был установлен ПМ московских пенсионеров для начисления им доплат к пенсиям на уходящий 2020-й.

Размер прожиточного минимума пенсионера в Москве с 1 января 2021 года

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что размер ПМ для пенсионера установлен первой статьей закона № 17, датированного 14 октября 2020 г. Речь идет о сумме в 13 496 руб., сообщил столичный градоначальник в интервью журналистам.

Прожиточный минимум на ребенка в Москве

Прожиточный минимум на ребенка в Москве сегодня составляет 15 450 руб. Напомним, на уходящий 2020-й год ПМ для пенсионера был установлен на уровне 12 606 руб., в расчете на душу населения — 17 841 руб., а для трудоспособного гражданина — 20 361 руб.

МРОТ и прожиточный минимум будут считать по-новому с 1 января 2021 года

Депутаты Госдумы России в ноябре приняли законопроект, предусматривающий новый порядок расчета МРОТ и ПМ уже со следующего года. В основу расчета лягут медианная заработная плата и медианный доход, а не стоимость потребительской корзины.

Новые правила расчета МРОТ предполагают, что в 2021 году он будет составлять 42 процента от медианного заработка – это 12 792 руб. Уточним, что этот показатель будет на 5,5 процента выше, чем в настоящее время. МРОТ в России в уходящем 2020 году – 12 130 руб.

Российские чиновники утверждают, что благодаря новому порядку расчета свое финансовое положение смогут улучшить около четырех миллионов граждан нашей страны. В правительстве уточнили: 1,8 миллиона – это сотрудники бюджетной сферы, а еще 2,1 миллиона граждан представляют внебюджетный сектор. Размер ПМ на душу населения в свою очередь увеличится в следующем году на 3,7 процента – он достигнет отметки в 11 653 руб. Речь идет об уровне в 44,2 процента от величины медианного дохода гражданина РФ.

МРОТ с привязкой к потребительской корзине в последнее время все больше отставал от повышения уровня доходов россиян в целом по государству, констатировали представители власти. Именно по этой причине и было принято решение о привязке МРОТ и ПМ к медианным зарплатам и доходам. Пересмотр данных соотношений будут осуществлять при этом не реже, чем раз в пять лет резюмировали в Кабмине.

Источник: pronedra