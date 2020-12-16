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Будут ли единовременные выплаты пенсионерам в декабре 2020: одним по 7 107 рублей, другим по 1420 рублей

12:36 16.12.2020 Фото: Pixabay
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Пенсионеры, которые были до недавнего времени официально трудоустроены, но лишились работы, могут рассчитывать на существенные надбавки к пенсиям. По данным пенсионного ведомства, выплаты проиндексируют за весь период, в течение которого граждане активно трудились до момента их увольнения.

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Пенсионерам, живущим в селах, начислят по 25 процентов от фиксированных пенсий

Российская власть подготовила «новогодний бонус» для некоторых пенсионеров. Речь идет о надбавках к пенсионным выплатам пожилых граждан, уточнили в ПФР.

Пенсионеры, которые были до недавнего времени официально трудоустроены, но лишились работы, могут рассчитывать на существенные надбавки к пенсиям. По данным пенсионного ведомства, выплаты проиндексируют за весь период, в течение которого граждане активно трудились до момента их увольнения.

Будет ли единовременная выплата пенсионерам в декабре 2020 года: кому на что рассчитывать

В конце уходящего месяца в автоматическом режиме проведут в России дополнительные выплаты в сумме 7 107 руб. Речь идет о начислениях за стаж. На них можно рассчитывать всем россиянам с официальным трудовым стажем от 30 лет.

Пенсионерам, живущим в селах, начислят по 25 процентов от фиксированных пенсий, однако, не меньше чем по 1 420 руб. Для пенсионеров, содержащих троих иждивенцев, государство предусмотрело доплаты на уровне 33,3 процента от размеров пенсий. Однако, данная мера затронет исключительно тех пожилых лиц, которые воспитывают внуков, не достигших совершеннолетнего возраста.

На получение надбавок к пенсиям модно рассчитывать также пенсионерам, дети которых получают образование в российских вузах. Фиксированную часть пенсии в размере 5686,25 руб. повысят в таком случае на 1 895 руб., а к полученной сумме прибавят коэффициент, действующий в районе. Размеры надбавок, таким образом, в каждом субъекте – свои.

Пенсии ниже прожиточного минимума

Гражданам России, пенсии которых не достигают размера регионального прожиточного минимума, полагаются специальные карты для расчетов за продукты питания в магазинах. Однако, эту меру власть распространила исключительно на тех пожилых соотечественников, которые одиноки.

Такую поддержку сегодня оказывают жителям трех российских субъектов. В Пензенской и Тамбовской областях на карты пенсионеров перевели по 1,8 тысячи, а в Ленинградской области — по две тысячи рублей.

Дополнительные выплаты правительство предусмотрело в декабре уходящего года и для пенсионеров, переехавших на ПМЖ в другие субъекты, в которых региональные пособия выше индексируемых пенсий.

Единовременные выплаты пенсионерам в Москве

Единовременные выплаты в размере до 20 000 рублей планируют для ряда московских пенсионеров. Пособия решили приурочить к 79-летию со дня контрнаступления Красной Армии против фашистских захватчиков под столицей. Финансовую поддержку предусмотрели примерно для 6 300 пенсионеров – участников обороны Москвы, участников и инвалидов ВОВ, а также тружеников тыла в период с 22 июня 1941-го по 25 января 1942 г.

Источник: pronedra

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