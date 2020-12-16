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Новый год 2021: будут ли и по каким адресам в Москве новогодние ярмарки?

19:15 16.12.2020 Фото: Pixabay
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В Москве отменили массовые мероприятия и ввели новые ограничения, но праздничной атмосферы горожан не лишили. Городские улицы украсили праздничной иллюминацией. В этот раз местная власть решила не тратить бюджетные средства на покупку новых игрушек, на услуги иностранных дизайнеров.

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В Москве с 13 ноября действуют новые эпидемиологические ограничения

Зима ассоциируется с Новым годом, праздничными каникулами, рождественскими гуляниями и ярмарками. Массовые мероприятия проводят ежегодно, но в этот раз все изменилось. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусной инфекцией.

В преддверии главного праздника года жители Москвы ждут открытия елочных базаров и ярмарок. На них можно купить всю необходимую новогоднюю атрибутику. К тому же благодаря ярмаркам и другим мероприятиям в столице создается праздничная атмосфера. Впрочем, Москва уже сияет: на всех улицах появилась иллюминация и традиционные декорации. Но будут ли ярмарки?

Жителей Москвы лишили новогодних ярмарок

Из-за пандемии коронавируса в Москве с 13 ноября действуют новые эпидемиологические ограничения. Запрещено:

  1. с 23:00 до 06:00 проводить досуговые, развлекательные, выставочные мероприятия при участии зрителей;
  2. обслуживать посетителей ресторанных комплексов, баров, клубов.

Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года. Следовательно, в новогодние праздники массовых мероприятий не будет.

В городском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией уточнили: традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество», новогодних ярмарок и рождественский гуляний не будет. Но, на улицах и площадях города обязательно появится праздничная иллюминация.

Сергей Собянин, мэр Москвы, рассказал: горожанам не запрещено в новогоднюю ночь гулять по городу. Но Новый год лучше встречать в кругу семьи.

— Приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет, будем праздновать дома… Новый год придет по расписанию. Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь, — сообщил градоначальник в эфире канала «Россия 24».

По словам Сергея Собянина, ярмарки и мероприятия в дни сложной эпидемиологической ситуации будут как «пир во время чумы».

Какие новогодние ярмарки должны быть открыться в Москве в 2020 году

В декабре 2020 года в Москве должны были открыться новогодние ярмарки:

Mercatino di Natale в галереи «Флакон» на Большой Новодмитровской улице, 36

Мероприятие с итальянским акцентом давно полюбили эстеты и гурманы и все, кто предпочитает вкусно поесть. На ярмарке угощают различными деликатесами, лакомствами: например, сладким пирогом «Панеттоне» и рождественским куличом «Пандора». Также на ярмарке продают традиционные блюда Италии – пиццу, пасту.

Ярмарка подарков от ЦДХ в гостином дворе на Ильинке, 4

Одна из старейших ярмарок с необычными подарками к Новому году. Многие из них созданы вручную, а значит, индивидуальные и более ценные: украшения, куклы, антиквариат, одежда и прочее. Также на ярмарке продают сладости, джемы с леденцами, мёд с сухофруктами.

Благотворительная ярмарка «Рождество в конном дворе Узкое»

На ярмарке должны были:

— показать рождественскую сказку;

— прокатить на лошадях и в санях;

— провести конкурсы;

— мастерить елочные украшения;

— устроить хоровод со Снегурочкой;

— обустроить фотозону.

Frenchbazar в «Музее Москвы» на Зубовском бульваре, 2, стр. 1

На ярмарке всегда проводили увлекательные и познавательные уроки французского языка, учили правильно сервировать стол, предлагали сыры с паштетами, круассаны с вафлями и блинами, глинтвейн с ароматным кофе.

Москву украсили к Новому году

В Москве отменили массовые мероприятия и ввели новые ограничения, но праздничной атмосферы горожан не лишили. Городские улицы украсили праздничной иллюминацией. В этот раз местная власть решила не тратить бюджетные средства на покупку новых игрушек, на услуги иностранных дизайнеров. Столицу декорировали прошлогодними украшениями.

Горожане смогут сделать много красочных селфи на центре, на Никольской улице и в Камергерском переулке. Там установили оленей с раковинами.

Витрины ресторанов и кафе уже мерцают огоньками, как и бульвары с переулками. Праздничное шале с сувенирами работает на Красной площади у ГУМа. Там же можно угоститься глинтвейном.

Источник: pronedra

2021 новогодние ярмарки новый год ярмарки
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