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Новое пособие 10000 рублей: законопроект о выплатах россиянам рассмотрела Счетная палата РФ

12:47 16.12.2020 Фото: pxhere
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Счетная палата РФ считает социально несправедливым законопроект о ежемесячных выплатах опекунам по уходу за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном уходе либо достигшим возраста 80 лет. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

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Документ предлагает установить сумму в 10 тыс. рублей с постоянной индексацией только для опекуна
Сюжет: Все пособия Путина
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Точечное определение размера выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами ведет к социальной дискриминации, отметили в Счетной палате.

Счетная палата РФ считает социально несправедливым законопроект о ежемесячных выплатах опекунам по уходу за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном уходе либо достигшим возраста 80 лет. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

Законопроектом предлагается установить неработающим трудоспособным лицам, которые являются опекунами (попечителями) и осуществляют уход за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном уходе либо достигшим возраста 80 лет, ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей с последующей ежегодной индексацией указанных выплат. Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость его принятия обусловлена низким размером ежемесячной компенсационной выплаты, размер которой не менялся с 2008 года и составляет 1,2 тыс. рублей.

"Точечное определение размера выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами ведет к социальной дискриминации. Счетная палата считает социально несправедливым законопроект о ежемесячных выплатах по уходу за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном уходе либо достигшим возраста 80 лет. Документ предлагает установить сумму в 10 тыс. рублей с постоянной индексацией только для опекуна (попечителя)", - говорится в материалах Счетной палаты.

При этом указ президента "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" устанавливает выплаты всем трудоспособным лицам, осуществляющим уход за указанной категорией граждан, вне зависимости от наличия у них статуса опекуна.

"В этой связи предлагаемое законопроектом увеличение размера ежемесячной компенсационной выплаты до 10 тыс. рублей только лишь опекунам (попечителям) нуждающихся в постороннем уходе граждан представляется социально несправедливым по отношению к лицам, осуществляющим уход за указанной категорией лиц без оформления статуса опекуна (попечителя), ежемесячная компенсационная выплата которым будет выплачиваться по-прежнему в размере 1,2 тыс. рублей", - отмечается в документе.

Кроме того, по данным Счетной палаты, законодатель не определил источники и порядок исполнения расходных обязательств на выплату компенсаций опекунам. Однако в финансово-экономическом обосновании указано, что для реализации законопроекта потребуются дополнительные средства федерального бюджета. "При этом каких-либо расчетов и данных, позволяющих оценить объемы дополнительных расходов федерального бюджета, в материалах к законопроекту не представлено", - говорится в документе.

Источник: ТАСС

выплата компенсация опекуны уход за престарелыми
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От редакции

Несправедливые выплаты?

Аноним, 16 декабря 2020 13:12
А не стыдно счетной палате так говорить что 1200 много это,опекун разве проживёт на них в месяц,10 тысяч как раз хоть по мелочи можно и прожить,тогда пусть если не опекунам приходят эти 10 тысяч,а в счёт пенсии пусть приходят

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