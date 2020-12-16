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За пропаганду наркотиков в интернете вводят штрафы до 1,5 млн рублей

12:40 16.12.2020 Фото: pixabay
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«Представляется, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность», — говорится в пояснительной записке.

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Законопроектом предлагается ввести штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете.

Законопроектом предлагается ввести штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете.

Депутаты Государственной Думы поддержали во втором чтении принятие поправок в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность за размещение и распространение запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах в интернете.

В соответствии с поправками максимальные штрафы за пропаганду в интернете наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также наркосодержащих растений и новых потенциально опасных психоактивных веществ могут достигать полутора миллионов — для юридических лиц. Также в качестве наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток. В свою очередь, для граждан штрафы, в случае принятия законопроекта, могут составить от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Представляется, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность», — говорится в пояснительной записке.

Документом предлагается ужесточить ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков для иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, операторам связи, которые несвоевременно блокируют доступ к онлайн-ресурсам с пропагандой наркотиков, также предлагается поднять штрафы: от 10 до 30 тыс. рублей — для должностных лиц, от 100 до 500 тыс. рублей — для юрлиц, а при повторном нарушении в течение года: для должностных лиц — до 30–50 тыс. рублей, а для юрлиц — до 500–800 тыс. рублей.

Источник: Госдума.

наркотики отвественность пропаганда
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