Где и в какое время смотреть прямую линию с Владимиром Путиным 17 декабря 2020 года

Каждый желающий также может задать свой вопрос на официальном портале “Москва-Путину”- https://moskva-putinu.ru/. Время - 12.00 по Москве.

Ранее в Кремле уточнили, что масштабный ивент состоится в новом формате.

Стало известно, во сколько и по какому каналу состоится прямая линия с Владимиром Путиным 17 декабря 2020 года. Ранее в Кремле уточнили, что масштабный ивент состоится в новом формате.

Что такое прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия — это ежегодный прямой эфир. В ходе этого эфира глава лидер страны отвечает на вопросы граждан страны. Известно, что большую часть вопросов на таких конференциях задают представители СМИ. В истории России были моменты, когда вместо президента этим занимался премьер-министр страны. В период с 2008 по 2011 годы, когда Владимир Владимирович занимал пост главы правительства, этот формат имел другое название «Прямой разговор с Владимиром Путиным». По словам президента страны, прямая линия — это мощнейший социологический опрос, который помогает гражданам РФ донести свою позицию и оценку руководству РФ.

Представители СМИ задают вопросы Владимиру Владимировичу в специальной комнате. Стоит отметить, что среди российских журналистов нашлось место и для зарубежных коллег. Также на таких ивентах зачастую можно встретить знаменитых личностей, например, ранее вопросы главе государства задавал резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов.

На 17 декабря 2020 года запланирована прямая линия с Путиным

Владимир Владимирович проводит пресс-конференции каждый год. На них он обычно общается с российскими гражданами, которые задают свои вопросы. Зачастую такие вопросы касаются жизни на территории российского государства. Однако стоит отметить, что почти всегда больше всего вопросов руководителю страны задают сотрудники новостных порталов, в 2020 году все будет иначе. Представители Кремля анонсировали масштабную пресс-конференцию лидера страны которая запланирована на 17 декабря 2020 года.

Представители Кремля рассказали, что в 2020 году масштабный ивент пройдет в новом формате. Если раньше задать свой вопрос президенту могли только избранные граждане, то сейчас это может сделать каждый человек. Для этого власти Российской Федерации сделали специальное приложение. Каждый желающий также может задать свой вопрос на официальном портале “Москва-Путину”.

После того, как граждане задают свой вопрос президенту страны, эти вопросы отправляются на проверку, после чего их передают президенту страны. По словам Дмитрия Пескова, большая часть граждан могут рассчитывать на ответ от президента страны.

Во сколько и по какому каналу смотреть трансляцию прямой линии с Путиным

Российские информационные агентства сообщают, что пресс-конференция с главой государства запланирована на 17 декабря 2020 года. Все желающие смогут посмотреть пресс-конференцию на Первом канале, трансляция состоится в 12:00 по Москве. Сотрудники Первого канала уже сообщили, что в эфирной сетке занято три часа свободного времени, именно столько может длится пресс-конференция Владимира Путина.

Стоит отметить, что предыдущая пресс-конференция главы российского государства, которая прошла летом 2019 года, заняла более четырех часов эфирного времени. Это был рекорд за всю историю проведения таких конференций. Однако по количеству зрителей результат 2019 года оставляет желать лучшего. Если верить предварительной информации, большая часть конференции будет посвящена вопросам о пандемии коронавируса COVID-19. В частности граждан интересует ответ на вопрос о том, как обстоят дела с вакциной «Спутник V», сколько еще ждать улучшения эпидемиологической обстановки, стоит ли России переходить на дистанционный формат обучения и сильно ли изменилась экономика за время распространения COVID-19.

Источник: 1rre.ru