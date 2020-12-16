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Почему рекомендовали воздержаться от вакцинации переболевшим коронавирусом, узнайте

09:30 16.12.2020 Фото: pixabay
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Вакцинация от коронавируса может стать сезонной.

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Вакцинация от коронавируса может стать сезонной.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Почему рекомендовали воздержаться от вакцинации переболевшим коронавирусом, узнайтеНазвано число заболевших в школах и детсадах педагогов и учеников в Бердске за сутки на 16 декабряЕщё 861 новостей

Переболевшим коронавирусом делать прививку пока не стоит, пишет KP.Ru со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. В материале отмечается, что от 15 до 25% россиян перенесли COVID-19. Но даже при отсутствии антител им не стоит спешить с вакцинацией.

Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации, приводятся изданием слова Кузнецова. Иными словами до получения более точных данных, записываться на прививку переболевшим COVID не стоит.

Кузнецов также не исключает, что вакцинация от коронавируса может стать сезонной. "В случае сохранения вируса в популяции прививаться придется регулярно, в том числе тем, кто ранее переболел коронавирусной инфекцией", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о начале прививочной кампании в России, подчеркнув, что вакцина "Спутник V" в необходимых объемах доставлена во все регионы.

вакцина коронавирус пандемия прививка
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