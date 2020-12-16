Почему рекомендовали воздержаться от вакцинации переболевшим коронавирусом, узнайте

Вакцинация от коронавируса может стать сезонной.

Переболевшим коронавирусом делать прививку пока не стоит, пишет KP.Ru со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. В материале отмечается, что от 15 до 25% россиян перенесли COVID-19. Но даже при отсутствии антител им не стоит спешить с вакцинацией.

Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации, приводятся изданием слова Кузнецова. Иными словами до получения более точных данных, записываться на прививку переболевшим COVID не стоит.

Кузнецов также не исключает, что вакцинация от коронавируса может стать сезонной. "В случае сохранения вируса в популяции прививаться придется регулярно, в том числе тем, кто ранее переболел коронавирусной инфекцией", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о начале прививочной кампании в России, подчеркнув, что вакцина "Спутник V" в необходимых объемах доставлена во все регионы.