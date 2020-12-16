"Слава богу, господин Путин уже 20 лет занимает свой пост": Оливер Стоун рассказал, зачем приехал в Мурманск и когда поставил российскую прививку от коронавируса

Я голосовал за Байдена из-за его внутренней политики. Может, я ошибаюсь, но... Он стал старше, у него уже нет той агрессии, что была раньше. Да, он глуповат, у него были ошибочные решения, рассказал знаменитый режиссер Первому каналу.

Оливер Стоун — трехкратный лауреат премии «Оскар» за фильмы о вьетнамской войне, в которой участвовал он сам. А еще режиссер-документалист. Знаменитая «Нерассказанная история Соединенных Штатов Америки» — шесть лет назад ее показывал Первый канал. Сегодня Стоун снова в нашем эфире, эксклюзивно, и не только о нынешней американской жизни. -Источник: Первый канал

Его новый документальный фильм будет об изменении климата. Сам он говорит: вокруг этой проблемы раздуто так много того, что сейчас называют «хайпом». Но Оливера Стоуна не интересует хайп. За серьезными ответами он приехал в Россию, на российские атомные станции. Обнинск, Мурманск, Белоярск. Именно АЭС, убежден легендарный режиссер, помогут миру решить экологические проблемы.

— Россия — одна из самых продвинутых стран, если не самая продвинутая, в плане атомной энергетики. Почему это так важно? Мы же все понимаем, что грядущим поколениям потребуется огромное количество энергии, очень много электричества. И без атомной энергетики эту проблему не решить.

А в Москве Стоун дал интервью нашей коллеге, ведущей «Большой игры» Марине Ким. Поразительно, рассказывает он, но на Западе многие не знают, что атомные станции, при соблюдении всех требований строительства и эксплуатации, с точки зрения экологии, гораздо безопасней традиционных электростанций.

— Россия проделала огромную работу по развитию мирного атома. Вы начали этот путь сразу после Второй мировой. США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. А СССР нашел этой энергии мирное применение. Первая в мире АЭС была построена в России, в Обнинске. Еще я был на АЭС в Белоярске. Прекрасная станция. И у вас их много. Вы можете создавать портативные реакторы. У вас есть атомные ледоколы. На этом рынке Россия — лидер. И вы можете сделать еще больше.

В нашей стране Оливер Стоун не в первый раз. В 2016-м он делал документальный фильм «Украина в огне». В рамках той работы общался с Владимиром Путиным, а год спустя вышел его четырехсерийный фильм, целиком посвященный российскому президенту. Он так и назывался — «Интервью с Путиным».

— Вы говорили, что снимали этот фильм, чтобы улучшить российско-американские отношения. Но они только ухудшаются.

— Слава богу, господин Путин уже 20 лет занимает свой пост. Слава богу. Потому что он обладает стабилизирующим влиянием. Он знает мир. Он сохраняет спокойствие, несмотря на все санкции, всю эту ложь о России. Другой уже пал бы духом, но он терпелив. Все эти заявления НАТО о российской агрессии — какая чушь! Путин не хочет вернуть империю, он пытается сохранить единство страны, и ему это удается. Он хочет сделать так, чтобы экономика работала, и добивается прогресса. У него огромная страна, и он делает потрясающую работу! Думаю, он войдет в историю как один из лучших российских лидеров.

— А Байден — наиболее опасный президент США для России?

— Я не знаю. Я голосовал за Байдена из-за его внутренней политики. Может, я ошибаюсь, но... Он стал старше, у него уже нет той агрессии, что была раньше. Да, он глуповат, у него были ошибочные решения... Так что давайте скрестим пальцы. Вы правы, опасность есть всегда. США слишком бурно реагируют, когда дело касается Крыма или Черного моря, Украины, ведь Байден был там замешан (хотя я надеюсь, что нет). Но если он совершит какой-либо неправильный поступок, мы донесем это до него.

Ну и, конечно, как в наше время без вопросов о коронавирусе.

— Сами-то Вы сделали прививку?

— Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине.

— То есть Вы привились российской вакциной?

— Да, и теперь мне предстоит второй укол, так что надо будет снова приехать. Но я полон надежд. Считаю, что ваша вакцина полезна, не понимаю, почему на Западе ее игнорируют. Америка в своем безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю. Я полагаю, что Россия и Китай могли бы стать прекрасными партнерами Америки. Мы могли бы вместе строить будущее — проблема в том, что не все это понимают.

Источник: 1 канал