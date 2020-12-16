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Куда поедут на новогодние праздники жители Новосибирской области. Топ стран и городов

10:00 16.12.2020 Фото: pixabay
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На третьем месте – Белокуриха, к этому городу интерес в 8 раз выше, чем в среднем по городам-миллионерам.

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На третьем месте – Белокуриха, к этому городу интерес в 8 раз выше, чем в среднем по городам-миллионерам.

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия провели исследование и выяснили, где новосибирцы планируют провести новогодние праздники.

Согласно результатам опроса, 85% жителей хотят провести долгие выходные в домашней обстановке. Основные причины такого решения - недостаток средств (34 % name% title и привычка проводить каникулы дома (29 % name% title . 13% новосибирцев останавливает риск заражения COVID-19 и 9% респондентов – ограничительные меры.

Большинство из тех, кто решился запланировать путешествие, собираются остаться на каникулы в России. По итогам изучения интереса новосибирцев к бронированию отелей в разных городах, аналитики определили самые популярные направления для поездок.

По данным агентства на октябрь-декабрь 2020 года, больше всего жителей Новосибирска привлекает идея поехать в праздничные дни в Сочи и Москву. На третьем месте – Белокуриха, к этому городу интерес в 8 раз выше, чем в среднем по городам-миллионерам.

В топ-10 вошли ещё три города, интерес к которым в Новосибирске выше, чем в среднем, — Бердск, Барнаул и Красноярск.

Самые популярные направления за рубежом – Арабские Эмираты, Турция и Абхазия.

новый год путешествия
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