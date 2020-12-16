Переодевшийся в вора директор ограбил свой магазин и попал на видео

В Москве задержали директора, который переоделся в вора и ограбил собственный магазин

В Москве задержали директора, который переоделся в вора и ограбил собственный магазин.

Недостачу в 1,7 миллиона в сейфе обнаружил сотрудник службы безопасности. Написал заяву, копы пришли и посмотрели камеры. На них засветился таинственный мужчина в балаклаве — он вытащил денежку из сейфа и удалился прочь.

Но иллюзию вор прокачал плохо, провести ему никого не удалось. В таинственном жулике узнали 33-летнего директора компании. Когда за ним пришли, бабки уже были потрачены. Пришлось заводить дело о присвоении и растрате.



Источник: t.me/breakingmash