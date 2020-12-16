Google объяснил причину: Сбой в работе произошел во многих странах по всему миру

Пользователи сообщили о сбое в работе поисковика Google и сервиса Gmail

Сбои в работе сервисов компании Google наблюдаются в некоторых странах в ночь со вторника, 15 декабря, на среду, 16 декабря. Об этом сообщается на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.

Основные проблемы наблюдаются в работе поисковой системы Google и почтового сервиса Gmail.

Около 68% пользователей пожаловались на то, что не могут войти в свою учетную запись. Примерно 31% указал на проблемы в работе поискового сервиса. При пользовании Gmail в 67% случаев наблюдались сложности в получении сообщений, в 38% — возникали трудности при входе в свою учетную запись, 4% пользователей заявили о проблемах в доступе к сайту почтового сервиса.

Жалобы в основном поступают из США, Австралии, Испании, Великобритании, Дании, Германии, Нидерландов и Венгрии. В России с проблемами столкнулись жители Москвы и Ставрополя. В основном российские пользователи жалуются на сбои в работе поисковой системы Google.

Масштабный сбой в работе американского сервиса видеохостинга YouTube и электронной почты Google произошел в понедельник, 14 декабря, около 14:30 мск. Нарушения привели к некорректной работе системы аутентификации. В тот же день в компании сообщили, что причиной сбоя в работе сервисов американской корпорации Google стали проблемы с внутренним хранилищем.

Источник: Известия