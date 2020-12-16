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Заставили выплатить долги ради продажи квартиры жителя Бердска

09:20 16.12.2020 Фото: pixabay
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Несколько месяцев назад у должника возникла необходимость продажи своей доли в общежитии.

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Бердчанин погасил задолженность, чтобы продать недвижимость

Из-за наложенного судебными приставами запрета на продажу недвижимости, жителю Новосибирской области пришлось погасить задолженность.

В отделении судебных приставов по городу Бердску находилось исполнительное производство о взыскании взыскании морального вреда с 38-летнего местного жителя на сумму 250 тысяч рублей.

Должник не торопился с оплатой задолженности. Мужчина официально трудоустроен не был, но чтобы в отношении него не применили более жесткие меры, ежемесячно выплачивал взыскателю незначительные суммы. Запреты на совершения регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, как и заблокированные счета, гражданину не мешали. Но только до определенного времени.

Несколько месяцев назад у должника возникла необходимость продажи своей доли в общежитии. Но наложенный судебным приставом запрет, мешал это сделать. Тогда мужчина сам явился в отделение судебных приставов. Должнику уточнили сумму задолженности и способы ее погашения. В начале декабря долг был оплачен в полном объеме, вместе с исполнительским сбором.

Узнать о наличии, либо отсутствии задолженностей и погасить долги можно через мобильное приложение «ФССП», а также на электронном ресурсе ФССП России «Банк данных исполнительных производств», размещенном на официальном сайте УФССП России по Новосибирской области: www.r54.fssp.gov.ru.

долг задолженность недвижимость
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