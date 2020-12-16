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«Реал» - «Атлетик»: У Бензема дубль, Рауль Гарсия был удален на 13-й минуте

09:44 16.12.2020 Фото: Twitter
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Предупреждения: Рауль Гарсия, 8. Васкес, 42. Альварес, 80.

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16 декабря. «Реал» — «Атлетик» — 3:1

«Реал» выиграл у «Атлетика» в матче 19-го тура чемпионата Испании (3:1). Гол забил Тони Кросс, а также дубль оформил Карим Бензема. Команда Зинедина Зидана одержала третью победу кряду.

«Атлетик» еще на 13-й минуте остался в меньшинстве, так как красную карточку получил Рауль Гарсия.

«Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице. «Атлетик» идет на 13-й строчке.

Чемпионат Испании

19-й тур

«Реал» — «Атлетик» — 3:1 (1:0)

Голы: Кроос, 45+1 (1:0). Капа, 52 (1:1). Бензема, 74 (2:1). Бензема, 90+2 (3:1).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Модрич, Кроос, Вальверде (Иско, 64), Бензема, Васкес (Родригу, 75), Винисиус Жуниор (Асенсио, 63).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Лекуэ, 80), Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Икер Муниаин, 80), Альварес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Венседор (Весга, 66), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 67), Беренгер (Кордоба, 59).

Предупреждения: Рауль Гарсия, 8. Васкес, 42. Альварес, 80.

Удаление: Рауль Гарсия, 13.

Судья: Хиль Мансано.

Источник: sport-express.ru

футбол
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