"Пускай это кухарка, повариха, техничка, можно исправить все, самое главное желание, а я хочу": Почему Наталья Слесарева пошла в мэры Бердска

Наталья Слесарева неоднократно выходит в одиночные пикеты с целью добиться справедливости

Зоозащитница, общественница и активистка Наталья Слесарева стала новым претендентом на пост главы Бердска. Женщина - известная личность в Бердске. Она проводит митинги и пикеты против транспортной реформы, строительства новой свалки за кладбищем Бердска, а также исправцентра в городе.

Документы Наталья подала 15 декабря, но не в полном составе. Донести планирует сегодня, 16 декабря, в предпоследний день сдачи. В случае регистрации Наталья Слесарева станет первой женщиной-кандидатом, которая борется за пост градоначальника.

На вопрос почему она решила представить свою кандидатуру для мэрства, Слесарева ответила, что не боится идти против действующих кандидатов на такой важный пост.

- Все подавшие заявку не местные. У меня сердце кровью обливается и душа болит за город Бердск, и жителей наших. Хотелось бы что-то изменить, что-то исправить в ту сторону, когда и для жителей хорошо, и для Бердска. Большую часть проблем в нашем городе я знаю. Какую-то часть проблем я знаю, как можно решить, но администрация, чиновники так не будут решать, как с моей точки зрения я бы решила, потому что это было бы им неприемлемо. Я говорю с точки зрения хозяйки того, чтобы все было в деле и все было здесь. У нас муниципального фактически ничего не осталось. Котельные, энергосбыт... Все частники почему-то где-то находятся. В первую очередь, если люди боятся выйти, то я не боюсь выходить. Я не боюсь против них идти. Прекрасно город весь знает чьи это сторонники, кого двигают и от кого это идет,- заявила сегодня, 16 декабря, Наталья Петровна.

Как выяснилось, в Бердске Слесарева проживает с 1975 года. В первый класс пошла в 4 школу в Бердске. В городе ее хорошо знают. В 1988 году в связи с семейными обстоятельствами Наталье пришлось на время покинуть дорогой ее сердцу город, но в 1993 году она вновь вернулась в родные края. Высшее юридическое образование получила в НГИ. В 1993 году была председателем уличного комитета в микрорайоне Озерный Бердска. Как утверждает Наталья, ее бурная деятельность борца за справедливость, помощника обездоленных началась именно с этой должности. Была членом комиссии и наблюдающим за тем, как строили дома на ул. 2-я Заводская. Являлась председателем ТОС "Микрорайона Юго-Восточный" Бердска. С 2010 года стала зоозащитницей. Состоит в организации "Зеленый Патруль", а также в общественных организациях против строительства мусорного полигона и исправительного центра в Бердске. Состоит в должности члена общественной палаты Бердска. В настоящее время не работает.

-Я никогда никому не отказываю, чем могу - всем помогаю. Дружу с партиями, дружу с организациями, дружу со всеми городскими движениями. Приглашали меня в свои некоторые партии, но я птица вольная. Случилась какая-то проблема - я встала и пошла, чтобы никого не подводить. К народу я прислушиваюсь, народ я слышу. Как говорят, что я не даю слова сказать, когда разговаривает высокопоставленный. Да, высокопоставленный, когда начинает вводить разговор в сторону, я стараюсь сокращать время и свое и его для того, чтобы решить тот вопрос, с которым я подошла, а народ я всегда выслушиваю, с ним я работаю. Я на 100% уверена, если бы были у нас прямые честные выборы и тот состав, который сейчас идет, то у меня был бы 100% шанс быть мэром. Я на 100% уверена, так как я работаю с народом и живу народом можно сказать. Бердск - это будущее, наши дети и внуки,- поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Наталья Слесарева.

Претендующая на пост мэра назвала несколько проблем существующих в городе. Наиболее острой проблемой Слесарева назвала действующую больницу в Бердске. Наталья отметила, что медицина - это самое важное, именно от этого зависит здоровье всего населения.

- Проблем очень много. Нет дорог. Сейчас хотят транспортную реформу ввести, это очень страшно. Большая часть Бердска останется без транспорта. Те автобусы, которые идут от предполагаемого оператора из Москвы, не смогут за городом проезжать, дорог нет. Садовые общества вообще у нас останутся без автобусов в летний период. Повышение тарифов за коммунальные услуги - это прям за сердце берет. Вообще ужас. Мало того, что люди без работы, ограничение идет и доходы падают. Пенсия, я думаю, не достаточная. И цены сейчас снова растут. Строительство мусорного полигона тоже очень больная и острая тема. У нас курортный городок, был всегда спортивный, к нам гости приезжали. Хотелось бы, чтобы традиции наши остались, тем не менее, с этим может все прекратится. Что касается исправительного центра: исправительный центр хотят строить, хоть и сказали, что этого не будет. Идет точечная застройка высотками, которая нарушает грунтовые воды и топит Бердск. Это тоже очень большая проблема. Люди страдают от этого постоянно. Мало того что летом, весной и осенью, так и зимой бывает еще. Едешь по дороге по ул. Красная Сибирь и вода прямо ручьем льет. Также обещали, но так и не сделали, условия посещения социально-доступных объектов инвалидам-колясочникам. Больница у нас на больном месте. У нас сейчас специалистов нет, а это, мне кажется, самое важное. Это же здоровье всего населения. Медицина у нас еще хуже стала, чем раньше была. Помимо этого не хватает детских садов. Детские сады некоторые нуждаются в капитальных ремонтах. Крыша, тротуары, асфальты в плачевном состоянии. Да много чего. Мне жалко наш город и мне жалко наш народ. Я не могу в стороне стоять, - сообщила Наталья Петровна.

В голове у Натальи Слесаревой есть много мыслей об изменениях в лучшую сторону жизни в Бердске, но для совершения начатого, как говорит Наталья, необходима поддержка команды. Мэром, по ее мнению, должен стать местный, а не приезжий человек.

- В голове у меня много чего крутится. Хочется все сразу и махом, но это не получится само собой. Первое что нужно - это, чтобы со мной была моя команда, в которой я вот уже который год работаю, и какой год мы плечом к плечу проходим все невзгоды. Это самое главное, когда команда надежная, которая подставит плечо. Тогда и горы можно свернуть. У меня уже есть готовая программа. Я сегодня ее еще дорабатываю. Советуюсь со знающими людьми. Например, мусорный полигон. Люди вникли туда. Даже те люди, которые были далеки от этого все равно вникли, разобрались. И запросы, и ответы делали. Просто я уже вижу какие люди могли бы быть на своих местах и могли бы поднимать наш город с колен. Изначально я не планировала стать мэром. То, что Шестернин станет мэром - это все знают и это ни для кого не новость. Но когда тут пошли из Искитима, из Баганово... Я как бы с протестом вышла бы в пикет что-ли опять? Мэром должен стать человек из Бердска. Местный и человек болеющий душой. Я вообще жителей хотела бы попросить о том, чтобы просили о происхождении чуда, чтобы у нас был мэр, который болеет душой за Бердск и его жителей, который именно с населением в одну ногу идет. Шестернин приезжий. Положа руку на сердце, 2 года мы плотно с ним работали. Вообще отзывчивый был. К народу не боялся выходить. Я помню, у нас в районе он самый первый и день и ночь был, пока не устранили аварию. Благодаря ему построили приют «Надежда» впервые. В последнее время я не в восторге. Вообще наша администрация народ не слышит, не прислушивается, не берет в заметки. Даже если взять те же публичные слушания,- выразила свое мнение Слесарева.

Высшей целью участия в выборах мэра Наталья Слесарева видит возможность все исправить и показать пример другим людям, что бояться не нужно.

- Я не считаю, что это будет мое поражение. Самое главное - я народ вдохновлю, что можно исправить все. Глядя на меня женщину - колхозницу, можно сказать, что я не боюсь нисколько. Как меня тоже в партию звали. Я им сказала, что они грамотно и красиво говорят, но я люблю делать. Я в глаза могу сказать тому же губернатору, тому же мэру, тому же чиновнику, если я уверена, что он не прав. И я могу, как говорится, оборвать его на полуслове, потому что наши чиновники любят у нас болтологией заниматься. Народу нужно показать, что можно все исправить, даже пускай это кухарка, повариха, техничка, можно исправить все, самое главное желание иметь, а я хочу. Желаю, чтобы наш город был как раньше: зеленый курортный городок, красивый, с гостями, веселый, чтобы у детей было детство. У нас даже спортивных бесплатных объектов нет. Раньше у нас были какие-то бесплатные, ребятишки занимались, а сейчас этого нет. На этом даже акцент у нас не поставлен. Везде все платное, поэтому у нас большая часть молодежи и ходит беспризорная. Победа будет за нами,- резюмировала Наталья.

Напомним, что до окончания приема заявок 17 декабря, желающих сесть в мэрское кресло обозначились четыре претендента — действующий глава Евгений Шестернин, бывший чиновник Александр Трушакин, Сергей Синяев и Наталья Слесарева. С 4 декабря конкурсная комиссия начала прием заявок от кандидатов на пост главы Бердска. Претенденты на высший муниципальный пост могут приносить документы по 17 декабря включительно с 10.00 до 16.00 в кабинет №34 администрации города (ул. Горького, 9). Справки по телефону аппарата Совета депутатов — 8 (383-41) 3-17-11.