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Поругалась с Соловьевым из-за Навального и крабов Собчак

10:45 16.12.2020 Фото: pixabay.com
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Светской львице не понравилось, что ведущий «слишком много» говорит о Карабахе и никак не комментирует отравление Навального.

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Соловьёв припомнил Собчак крабов в ответ на претензии по Навальному

Владимир Соловьёв едко ответил Ксении Собчак, которая прошлась по нему из-за поднимаемых журналистом тем. Светской львице не понравилось, что ведущий «слишком много» говорит о Карабахе и никак не комментирует отравление Навального.

Претензии со стороны экс-ведущей «Дома-2» в адрес Соловьёва появились после его передачи, посвящённой российским миротворцам, установившим в Карабахе наблюдательный пункт.

Есть ощущение, что даже сами участники конфликта не пишут так много про Карабах, как Соловьёв. Давайте уж, Владимир Рудольфович, дорогой, жгите по Навальному. Ждём-с, — съязвила теледива в своём Telegram-канале.

Соловьёв в долгу не остался и заявил, что Собчак передёргивает факты, так как только недавно он обсуждал в эфире тему Навального. В ответ журналист поинтересовался у светской львицы, что там по её теме с крабами.

Мы все ждём, чем закончится крабовая эпопея. А то как-то Ксения Анатольевна просто так переживает последнее время. То на Чубайса прыгает, теперь опять на меня. Прямо какое-то такое... попрыгунчик-стрекоза, — цитирует ведущего «Царьград».

Скандальная «эпопея с крабами» началась, когда Собчак решила приобрести 40% долей в компаниях «Монероне» и «Курильский универсальный комплекс». Но суд арестовал доли и не дал регистрировать сделку.

Как позже выяснило следствие, бенефициаром компаний был некто Олег Кан, который находится в розыске за контрабанду крабов и убийство. На решение об аресте были поданы апелляционные жалобы, обращения в различные инстанции, включая мать Собчак — Людмилу Нарусову.

Последняя обратилась с письмом к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. А позже стало известно, что Нарусова сама продвигала включение компании «Монероне» в список системообразующих предприятий России.

крабы оппозиционер пропагандист соловьиный помет Ксения Собчак Владимир Соловьев
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