Назвала лучший способ сбить температуру при коронавирусе Малышева

При этом она предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет.

Малышева добавила, что и взрослым, и детям также можно пить ибупрофен

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала объяснила, почему рекомендует сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом.

Она обратила внимание на универсальность этого препарата.

"Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное — он разрешен бремененным и кормящим матерям", — пояснила Малышева.

Медик отметила, что парацетамол — жаропонижающий препарат, безопасность которого для беременной кормящей женщины и малыша или плода "доказана с самым высоким критерием". При этом она предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет.

"Он вызывает судороги, если его дают для снижения температуры", — уточнила врач.

Малышева добавила, что и взрослым, и детям также можно пить ибупрофен.