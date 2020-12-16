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Назвала лучший способ сбить температуру при коронавирусе Малышева

11:00 16.12.2020 Фото: pixabay.com
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При этом она предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет.

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Малышева добавила, что и взрослым, и детям также можно пить ибупрофен
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала объяснила, почему рекомендует сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом.

Она обратила внимание на универсальность этого препарата.
"Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное — он разрешен бремененным и кормящим матерям", — пояснила Малышева.

Медик отметила, что парацетамол — жаропонижающий препарат, безопасность которого для беременной кормящей женщины и малыша или плода "доказана с самым высоким критерием". При этом она предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет.
"Он вызывает судороги, если его дают для снижения температуры", — уточнила врач.
Малышева добавила, что и взрослым, и детям также можно пить ибупрофен.

лекарства телеведущая теледоктор температура Елена Малышева
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