Полыхал туалет в частном доме по ул. Пушкина в Бердске

Сообщение о пожаре в частном секторе получили вечером 15 декабря пожарные Бердска.
-В частном доме по ул. Пушкина 15 декабря в 22.20 горела надворная постройка, туалет. Площадь пожара составила 1 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 16 декабря начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.
На пожаре никто не пострадал.
С начала года в Бердске произошло 243 пожара, из них на объектах экономики — 111. На пожарах погиб 1 человек, травмирован 1 человек, спасено 66. Как отметил Николай Степоненков, в этом году значительно снизилось количество погибших и травмированных на пожарах, за аналогичный период прошлого года в пожарах погибли 8 человек, получили травмы 8 человек.
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