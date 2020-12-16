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Полыхал туалет в частном доме по ул. Пушкина в Бердске

10:10 16.12.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Площадь пожара составила 1 кв. м. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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С начала года в Бердске зарегистрировано 243 пожара

Сообщение о пожаре в частном секторе получили вечером 15 декабря пожарные Бердска.

-В частном доме по ул. Пушкина 15 декабря в 22.20 горела надворная постройка, туалет. Площадь пожара составила 1 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 16 декабря начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

На пожаре никто не пострадал.

С начала года в Бердске произошло 243 пожара, из них на объектах экономики — 111. На пожарах погиб 1 человек, травмирован 1 человек, спасено 66. Как отметил Николай Степоненков, в этом году значительно снизилось количество погибших и травмированных на пожарах, за аналогичный период прошлого года в пожарах погибли 8 человек, получили травмы 8 человек.

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