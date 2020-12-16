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Построят ли Бердский Арбат в 2021 году в микрорайоне Южном? Какой он будет, ответил Дмитрий Есиков

10:23 16.12.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В феврале 2021 года на сессию совета депутатов вынесут вопрос о финансировании проектирования УКСом города. Если депутаты дадут денег, стартуют подготовительные работы. Проект покажет стоимость строительства.

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Новая концепция пока только на карте

Появится ли в Бердске собственный Арбат в Южном микрорайоне? На этот вопрос на оперативном штабе ответил начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков 16 декабря. Арбат планируется создать в городе, уточнил Есиков.

- В феврале 2021 года на сессию совета депутатов будет вынесен вопрос о финансировании проектирования УКСом Бердского Арбата и парковой территории. Если будут выделены деньги, работы стартуют в 2022 году, - уточнил Дмитрий Сергеевич.

Цена создания Арбата будет зависеть от проекта, уточнил также Есиков. По плану бульвар будет шириной в 30 метров, также рядом будет парковая зона со скамейками. Как он будет выглядеть в деталях, покажет проект.

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Бердский Арбат проект строительство Дмитрий Есиков Бердское управление градостроительства
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