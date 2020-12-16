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Построят ли на заброшенном Кирзаводе рыбный цех в Бердске и когда, ответил Есиков

10:42 16.12.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Собственник уже известен мэрии. Сейчас готовится проект. Инициатору осталось определиться с застройщиком, уточнил Дмитрий Сергеевич.

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На сегодняшний день заброшенный кирзавод БРЗ реставрируют

Рыбный цех планируют построить в Бердске. Поданы ли документы в мэрию для разрешения на строительство, ответил на оперативном штабе начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков 16 декабря. Собственник уже известен, сообщил Есиков, но есть ли документы?

- Пока нам документы никто не подавал. Собственника мы знаем, но он пока не определился с застройщиком, готовит проектную документацию, - сказал Дмитрий Сергеевич.

Как только появится детальная информация по цеху, она будет освещена, уточнил Есиков.

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От редакции

Нужен на Кирзаводе рыбный цех?

Аноним, 16 декабря 2020 12:07
Нужно и необходимо любое производство действующее в рамках законодательства.

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