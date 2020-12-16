Новый год в условиях пандемии: как устроить праздник в кругу семьи

Посидим по-семейному. Как отметить праздник во время пандемии

Пандемия внесла свои коррективы в наши планы на ­Новый год – большинство из нас проведут праздник дома, без гостей. Но это не значит, что он будет грустным или скучным. Как создать праздничную атмосферу?

Наш эксперт – психолог, тренер личностного роста Елена Шинкова.

Обмануть мозг



Удивительно, но все мы можем быть счастливыми или, напротив, грустить независимо от внешних обстоятельств. Главное – внутренний настрой. Именно на этом основан эффект плацебо, когда таблетка-«пустышка» заставляет человека выздоравливать, если он твёрдо уверен, что ему дают по-настоящему эффективное лекарство. При этом есть и обратный эффект под названием «ноцебо», когда человек верит, что ему способна навредить совершенно безобидная вещь. Например, учёные проводили эксперимент, когда добровольцев убеждали, что их ждёт прикосновение раскалённого металла к коже. Хотя на самом деле металл не был горячим, участники исследования испытывали сильную боль. То есть наш мозг вполне можно обмануть. Доказано, что достаточно всего лишь 2–3 минуты имитировать бурное веселье – петь, танцевать, дурачиться, и мозг начнёт вырабатывать самые настоящие гормоны радости. Правда, есть опасность, что эффект продлится недолго и веселье закончится ещё до боя курантов. Чтобы этого не произошло, мозгу нужна постоянная «подпитка» – праздничная картинка перед глазами. Обеспечить её могут нарядная ёлка, гирлянды, красивая посуда или вечерний наряд. Поэтому встречать Новый год в засаленном халате и дырявых тапочках, поедая надоевшие сосиски из треснутой тарелки, не стоит, даже если вы празд­нуете в полном одиночестве. Такая обстановка мгновенно заставит вас загрустить даже без ­особого повода.

Загадать желание

Ещё один способ настроиться на праздничный лад – начать готовиться к Новому году заранее. Ведь подготовка к празднику – это половина самого празд­ника. Поэтому уже сейчас можно закупать ёлочные украшения, развешивать гирлянды и, конечно же, обдумывать, что загадать под бой курантов. Кстати, загадывать желания – это ­целое искусство, которое тоже способно соз­дать ощущение счастья и принести удачу. Новый год прочно ассоциируется в нашем сознании с переменами, и, когда мы готовы к изменениям, они не заставят себя долго ждать.

Первое, что нужно сделать для исполнения желания, – начать мечтать. Пусть ваше желание обрастёт подробностями, каждая деталь – это кирпичик, который превращает хрупкую воздушную мечту в реальность. Ведь, для того чтобы желание исполнилось, вы должны хорошо представлять себе, чего именно хотите.

Придать ещё больше реальности мечте можно, создав картинки новой жизни, которая нач­нётся после того, как сбудется заветное желание. Возьмите фото­альбом и наклейте туда фотографии. Хотите поехать в путешествие? Возьмите фото дальних стран, вклейте в них своё изображение и поместите в альбом. Мечтаете выйти замуж за прекрасного принца? Наклейте свою фотографию рядом с фото шикарного мужчины. Почаще разглядывайте свой альбом, и тогда, загадав желание под бой курантов, вы обязательно ощутите начало новой, счастливой жизни!

Сжечь маску

В зависимости от того, к какому складу людей вы относитесь, стоит проработать и сценарий новогодней вечеринки. Интровертам в этом смысле проще: для них праздник без гостей – ­прекрасная возможность подвести итоги уходящего года и подумать о планах на будущее.

Чтобы новогодняя ночь помогла обрести внутреннюю гармонию, провожать уходящий год нужно правильно. Пусть для многих из нас он оказался тяжёлым, но наверняка вам есть за что поблагодарить судьбу. Обязательно сделайте это! Пусть даже не совсем ­искренне, это всё равно поможет избавиться от негатива. Можно составить специальный «благодарный» список, куда вы включите положительные эмоции, которые принёс уходящий год, и зачитаете незадолго до наступления нового года. И, конечно же, не забудьте мысленно или вслух поблагодарить всех, кто был в уходящем году рядом с вами, даже тех, кто чем-то вас обидел.

А вот всё негативное оставьте в прош­лом. В этом тоже могут помочь ритуалы. Надоело нервничать из-за пандемии? Нарисуйте на листочке образ пандемичного года и сожгите его. Устали от выяснения отношений с мужем или детьми? Запишите все поводы для ссор на листочках бумаги и разорвите на мелкие клочки. Подобные ритуалы – своеобразный символ перемен. Они говорят нашему подсознанию о том, что старая жизнь закончилась, помогают поставить точку и перейти на новый этап.

Устроить ­зум-вечеринку

Экстравертам стоит провести новогоднюю ночь более активно. Пойти в шумную компанию – не лучшая идея, риск заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему велик, а вот покататься по ночным улицам сияющего новогодними огнями города вполне можно. А после соберите друзей, пусть не по-настоящему, а в виртуальном пространстве – в скайпе, зуме. Тогда расстояние не помешает вам всем вместе поднять бокалы под бой курантов. Кстати, вполне можно устроить мини-карнавал или тематический вечер. Когда ещё вам удастся отпраздновать Новый год в костюме пирата или зайчика или устроить настоящую пижамную вечеринку без риска увидеть косые взгляды чопорных посетителей ресторанов? Если есть дети, обязательно привлекайте их к подготовке костюмированного бала. Они будут гарантированно счастливы!

Лечь спать

Если праздничная еда уже съедена, а разговоры начали угасать, не стоит заставлять себя досиживать до утра, «как в прошлом году». Ложитесь в кровать, подумайте о чём-то волшебном, ещё раз загадайте самое главное желание и спокойно закройте глаза с ощущением, что следующий год обязательно будет счастливым!

Игры на дистанции

Существует немало развлечений, которые можно устроить в онлайн-формате. Пригласите друзей в виртуальное пространство и устройте весёлые игры.

«Крокодил». Игра-пантомима. Участники делятся на две команды. Первая загадывает слово и сообщает его участнику другой команды. Тот без слов, лишь при помощи жестов, объясняет его своим товарищам по команде. На разгадку отводится определённое время. Какая команда угадает больше слов, та и выиграла.

«Мафия». Правила этой карточной игры нет нужды объяснять, а для того чтобы играть, совсем необязательно встречаться лично.

Квиз. Игра-викторина на логику и эрудицию, типа «Что? Где? Когда?». Вопросы для квиза и ребусы, которые легко показать на экране компьютера, можно скачать в сети.

Фанты. Придумайте весёлое задание для участников игры: повторить танец из кинофильма, спеть новогоднюю песню, нарисовать карикатуру – и веселитесь!

«Угадай мелодию». Звучит музыка, по которой участники угадывают популярные песни. Кто первый назвал правильный ответ, тот и выиграл. Минусовки для такой игры легко найти в интернете.

Источник: АиФ