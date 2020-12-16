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Отказались от зарубежных поездок и сэкономили более 1,3 млрд рублей депутаты России

11:45 16.12.2020 Фото: википедия
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В прошлом году Дума вернула в российский бюджет 394 млн рублей.

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В эту сумму входят в том числе средства, сэкономленные за счет сокращения поездок парламентариев за рубеж.
Госдума перечислила 712,8 млн рублей сэкономленных в этом году бюджетных средств в резервный фонд правительства РФ, к концу года общая экономия за счет сокращения расходов нижней палаты составит почти 1 млрд 300 млн рублей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума перечислила в резервный фонд правительства 712 млн 800 тыс. сэкономленных рублей. До конца года у нас общая экономия составит почти 1 млрд 300 млн рублей", - сказал он.

Спикер пояснил, что в эту сумму входят в том числе средства, сэкономленные за счет сокращения поездок парламентариев за рубеж.

В прошлом году Дума вернула в российский бюджет 394 млн рублей. В 2018 году палата сэкономила 500 млн рублей, а по итогам 2017 года в государственный бюджет было возвращено 706 млн рублей. Объем финансирования Госдумы в 2020 году - около 11 млрд рублей. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, на работу нижней палаты в 2021 году планируется направить 13,04 млрд рублей, в 2022 году - 12,38 млрд, в 2023 году - 12,7 млрд.

депутат экономия Госдума РФ
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