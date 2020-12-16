Почему отказались боснийские политики от встречи с Лавровым, объяснил Сергей Орджоникидзе

Также дипломат указал, что Россия "никогда не делает мелких пакостей", так как это не в ее "стиле и мышлении".

Дипломат объяснил отказ боснийских политиков от встречи с Лавровым

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе прокомментировал отказ членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшич и от бошняков (боснийских мусульман. — Прим. ред.) Шефик Джаферович отказались участвовать во встрече с Лавровым. Они заявили СМИ, что их возмутило отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и председательствующего члена президиума страны от сербов Милорада Додика.

Российский министр назвал отказ членов президиума от встречи с ним несущественным для позиции Москвы и развития отношений с балканской страной. Также он выразил мнение, что подобное решение было принято несамостоятельно и выражает интересы внешних сил.

Орджоникидзе указал, что отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и Додика не нарушает дипломатический протокол.

"Флаг ставится в случае официального визита как минимум главы МИД. А президиум — это коллективный орган. Просто чиновники решили зацепиться за эту мелочь, чтобы показать неудовольствие. На протокольные детали и прочую чепуху можно вообще не обращать внимания, когда есть желание улучшить отношения", — сказал дипломат.

Экс-заместитель генерального секретаря ООН подчеркнул, что причина подобного поступка боснийских политиков кроется во внутриполитической ситуации в стране.

"Все дело в том, что внутри Боснии и Герцеговины идет борьба за то, чтобы не допустить ее членства в НАТО, а другие считают это спасением. Поэтому придираются к чему только можно", — объяснил Орджоникидзе.

Также дипломат указал, что Россия "никогда не делает мелких пакостей", так как это не в ее "стиле и мышлении".

Источник: РИА Новости