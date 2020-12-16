Разрешит ли возвести 4 храм РПЦ в микрорайоне Белокаменном власть Бердска? Читайте ответы мэрии

По генеральному плану под храм участок предусмотрен у Кирзавода и Марьиного Лога. Но так как храм должен возвышаться, строительство решили организовать в Белокаменном микрорайоне.

Микрорайон "Белокаменный" Бердска, где должен быть новый храм

Действительно по генеральному плану предусмотрен участок под храм у Кирзавода и Марьиного Лога в Бердске? На этот вопрос ответил начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков 16 декабря. О 4 храме РПЦ в микрорайоне Белокаменном рассказывал настоятель прихода Бердска отец Владимир "Курьер. Среда. Бердск".

- Да, по генплану заложен участок для храма у Кирзавода, - уточнил Есиков.

Сможет ли мэрия предусмотреть другой участок под храм, также уточнил Дмитрий Сергеевич. Напомним, так как храм должен возвышаться, строительство решили организовать в Белокаменном микрорайоне.

- Если РПЦ обратиться в мэрию, мы рассмотрим такие варианты, надо посмотреть вид разрешенного использования земли. Речь идет о 30 сотках, надо сначала найти такое место, - сказал Есиков.

Пока нет даже проекта и не определены точные планы, подчеркнул начальник управления градостроительства Бердска.

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