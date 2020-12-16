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Вернулся из-за "российских кибератак" советник Трампа из Европы

15:45 16.12.2020 Фото: pixabay.com
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.

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Советник Трампа вернулся из Европы из-за "российских кибератак"

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свою поездку в Европу и вернулся в Вашингтон из-за кибератак, приписываемых хакерам из России, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
"О'Брайен возвращается в связи с инцидентом со взломами ... Он сегодня и завтра утром проведет заседания СНБ, а также созовет межведомственную встречу на высоком уровне", - приводит агентство слова представителя СНБ Джона Уллиота.

Как сообщили изданию источники, заседания будут связаны с кибератаками на госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство финансов, а также министерство торговли США.

Отмечается, что советник Дональда Трампа планировал вернуться в США в субботу, однако прервал свою поездку после посещения только Франции и Израиля. Визиты в Италию, Германию, Швейцарию и Великобританию были отменены.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также сообщалось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными. адрес РФ безосновательными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.

Источник: РИА Новости

кибератака сша хакер Роберт О'Брайен
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