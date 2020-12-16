Пообещал драться за Белоруссию «до последнего омоновца» Лукашенко

Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных выборов, освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности виновных в насилии над демонстрантами.

Лукашенко пообещал драться за Белоруссию «до последнего омоновца»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал драться за свою страну. Об этом сообщает телеканал СТВ.

«Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал", — до тех пор я буду драться за эту страну», — сказал он на встрече с врачами Могилевской областной клинической больницы. Он добавил, что у него, кроме Белоруссии, ничего нет.

Ранее 15 декабря Лукашенко призвал сограждан жить дружно, сохранить страну «для внуков» и заявил, что не собирается никуда бежать.



В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.

Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных выборов, освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности виновных в насилии над демонстрантами.

Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.