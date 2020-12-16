Пообещал драться за Белоруссию «до последнего омоновца» Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал драться за свою страну. Об этом сообщает телеканал СТВ.
«Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал", — до тех пор я буду драться за эту страну», — сказал он на встрече с врачами Могилевской областной клинической больницы. Он добавил, что у него, кроме Белоруссии, ничего нет.
Ранее 15 декабря Лукашенко призвал сограждан жить дружно, сохранить страну «для внуков» и заявил, что не собирается никуда бежать.
Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных выборов, освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности виновных в насилии над демонстрантами.
Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.