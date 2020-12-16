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Пообещал драться за Белоруссию «до последнего омоновца» Лукашенко

13:15 16.12.2020 Фото: pexels.com
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Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных выборов, освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности виновных в насилии над демонстрантами.

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Лукашенко пообещал драться за Белоруссию «до последнего омоновца»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал драться за свою страну. Об этом сообщает телеканал СТВ.

«Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал", — до тех пор я буду драться за эту страну», — сказал он на встрече с врачами Могилевской областной клинической больницы. Он добавил, что у него, кроме Белоруссии, ничего нет.

Ранее 15 декабря Лукашенко призвал сограждан жить дружно, сохранить страну «для внуков» и заявил, что не собирается никуда бежать.

В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.

Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных выборов, освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности виновных в насилии над демонстрантами.

Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.

белоруссия протесты силовое подавление узурпация власти Александр Лукашенко
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